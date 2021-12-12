مانشستر سيتي يواصل تصدر الدوري الإنجليزي بفوز صعب على وولفرهامبتون

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محمد سياف - ابو ظبي - واصل مانشستر سيتي تصدره لجدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز صعب على وولفرهامبتون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم السبت على ملعب الإتحاد معقل نادي مانشستر سيتي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ” البريميرليج ” موسم 2021 – 2022.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز بالمباراة بهدف نظيف أحرز اللاعب رحيم ستيرلينج في الدقيقة 66 من الشوط الثاني من ركلة جزاء، ليصل للنقطة 38 على قمة الدوري الإنجليزي وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الوصيف بـ 37 نقطة، والبلوز تشيلسي بالمركز الثالث برصيد 36 نقطة، وبذلك يضيف مانشستر ثلاث نقاط غالية.

وعلى الجانب الآخر نادي وولفرهامبتون المكافح صاحب الأداء المتميز هذا الموسم، يتجمد رصيده من النقاط عند النقطة 21 بالمركز الثامن بالدوري، ونجح وولفرهامتون من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في 7 مباريات، ولعب حتى الآن 16 مباريات خلال الجولات السابقة من البريميرليج.

تشكيل مانشستر سيتي خلال المباراة مع وولفرهامبتون

حيث بدأ المدير الفني الإسباني لنادي مان سيتي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: رودريجو هيرنانديز، برناردو سيلفا.

خط الوسط الأمامي: إلكاي جوندوجان، فودين، رحيم سترلينج

خط الهجوم: جيسوس

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون في جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم: