موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يلتقي كلا من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم في قمة إسبانية مرتقبة وسط تنافس متواصل على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

من المرتقب أن تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المرتقب أن تنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة bein sports HD1 بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

يحتل ريال مدريد المركز الأول في قمة الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بعدما نجح في تحقيق 12 فوز وثلاث تعادلات وخسارة وحيدة جعلته على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ترتيب أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 29 نقطة، ويطمح أتلتيكو مدريد في تجاوز عقبة ريال مدريد والتقدم للمركز الثالث خاصة وأنه ينقصه مباراة لم يلعبها الفريق الإسباني وهو الأمر الذي يؤكد على قمة الدوري الإسباني وأهميتها في مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم الأحد.

توقعات نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

يتوقع أن يحقق ريال مدريد الفوز اليوم على أتلتيكو مدريد في المواجهة المرتقبة، خاصة وأن ريال مدريد مستقر بشكل إداري كبير ويعد من الفرق المرشحة للفوز بالليجا الإسبانية، كما أنه ينافس بقوة في الحصول على دوري أبطال أوربا وهو مايجعل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم فيها الكثير من التنافس ومواصلة العمل من أجل تحقيق الفوز في المواجهة المرتقبة اليوم.

يضع أتلتيكو مدريد كل التركيز على جريزمان في قدرته على صنع الفارق أمام ريال مدريد وهو الأمر الذي جعل سيميوني، يضع تركيزه على جريزمان في قدرته على تحقيق الفارق أمام ريال مدريد في تلك المواجهة المرتقبة.

هذا ونتابع معكم اليوم نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع نهاية المواجهة المرتقبة، وسنتابع بشكل متجدد كل جديد حول نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم والفائز.