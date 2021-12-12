موعد مباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب 2021/12/15 والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع

تترقب الجماهير العربية موعد مباراة الجزائر وقطر، في نصف نهائي كأس العرب المباراة المقرر أن تحتضنها أستاد الثمامة الأربعاء القادم الموافق 2021/12/15، بعد أن تخطى المنتخبين عقبة الدور الربع نهائي، اللقاء المرتقب يذاع عبر تردد قنوات بي إن المجانية، والكأس القطرية، يسعى كلا المنتخبين لبلوغ الدور النهائي، للبطولة الأقوى من حيث المستوى الفني عن جميع البطولات السابقة، وينتظر الفائز اليوم الفائز من ديربي شمال أفريقي مباراة مصر وتونس، والمقرر لها أن تلعب قبل هذا اللقاء مباشراً على ملعب أستاد 974 المونديالي، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع وتاريخ مواجهات المنتخبين.

موعد مباراة الجزائر وقطر القادمة

السابعة مساءً بتوقيت جرينتش. الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس. التاسعة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا. العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، سوريا.

التشكيل المتوقع للجزائر ضد قطر

حراسة المرمى ” رايس مبولحي”.

خط الدفاع ” عبد القادر بدران، إلياس الشيتي، حسين بن عيادة، محمد أمين توغاري”.

خط الوسط ” ذكريا الدراوي، حسام الدين مرازيق، سفيان بن دبكة”.

خط الهجوم ” بغداد بونجاح، ياسين براهمي، يوسف البلايلي”.

التشكيل المتوقع لقطر ضد الجزائر

حراسة المرمى ” سعد الشيب”.

خط الدفاع ” بسام الراوي، همام الأمين، إسماعيل محمد، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي”.

خط الوسط ” أكرم عفيف، كريم بوضياف، حسن الهيدروس، عبد العزيز حاتم”.

خط الهجوم ” المعز علي”.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر أكثر من قناة فضائية مجانية، فتنقل عبر شاشة بي إن سبورت الأولى والثانية المفتوحتين بالمجان، كما تنقل عبر شاشة قناة الكأس المجانية أيضاً.

تاريخ مواجهات الجزائر وقطر

تقابل الفريقين قبل هذه المباراة في مواجهتين وديتين فقط، في عام 2015 فازت قطر على الجزائر بهدف دون رد، وفي عام 2018 فازت الجزائر على قطر بنفس النتيجة هدف دون مقابل، وهذا هو اللقاء الثالث والرسمي الأول بين المنتخبين.

بطاقة المباراة