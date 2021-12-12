نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة اليمن والسعودية للناشئين.. موعد المباراة في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة اليمن والسعودية للناشئين في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021. حيث تقام مباراة منتخب اليمن للناشئين ضد المنتخب السعودي في إطار منافسات نهائي بطولة غرب آسيا. وذلك مساء غدِ الاثنين الموافق 13-12-2021. ويقام نهائي البطولة على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وفي السياق ذاته يدخل المنتخب السعودي للناشئين مباراته النهائية في البطولة بعدما نجح في إقصاء نظيره الاماراتي من منافسات بطولة غرب آسيا مساء أمس السبت بنتيجة 3-0. وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة اليمن والسعودية القادمة للناشئين و القنوات الناقلة.

مباراة اليمن والسعودية

قبل خوض مباراة اليمن والسعودية القادمة للناشئين. كان المنتخب اليمني قد نحج في الفوز على منتخب سوريا في لقاء نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين. والتي أقيمت مساء أمس السبت الموافق 11-12-2021. على ملعب الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية. وتمكن منتخب اليمن للناشئين من الفوز على نظيره السوري في اللقاء بنتيجة 2-1. وتأهل بهذه النتيجة إلى نهائي البطولة التي يواجه فيها منتخب السعودية.

مباراة اليمن والسعودية للناشئين

تقام مباراة اليمن والسعودية للناشئين القادمة. بعدما حقق المنتخب السعودي نتائج قوية في لقائه ببطولة غرب آسيا للناشئين. حيث فاز على منتخب الامارات في منافسات نصف نهائي البطولة بنتيجة 3-0. فيما نجح أيضًا في الفوز على منتخب العراق في مواجهات ربع نهائي بطولة غرب آسيا بنتيجة 3-0. ونستعرض معكم فيما يلي موعد مباراة اليمن والسعودية للناشئين و القنوات الناقلة.

موعد مباراة اليمن والسعودية في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

يأتي موعد مباراة اليمن والسعودية في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021. مساء يوم الاثنين الموافق 13-12-2021. والتي يستضيفها ملعب الأمير محمد بن فهد. حيث تنطلق صافرة المباراة في التوقيتات التالية.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة اليمن والسعودية للناشئين السعودية في تمام الساعة 6:45 مساءً مصر في تمام الساعة 5:45 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 7:45 مساءً الكويت في تمام الساعة 6:45 مساءً اليمن في تمام الساعة 6:45 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للناشئين

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية للناشئين. تذيعها قناة السعودية الرياضية الأولى KSA Sports HD. و قناة اتحاد غرب آسيا على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. ونتتاول معكم فيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD الناقلة لمباراة اليمن والسعودية

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 4/3

متابعة مباراة اليمن والسعودية للناشئين عبر قناة السعودية الرياضية “عربسات”

القمر الصناعي عرب سات التردد 12015 – 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 5/6

القنوات الناقلة لمباراة اليمن والسعودية في بطولة غرب آسيا للناشئين