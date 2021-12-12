عمرو السولية يتحدث عن حوارات اللاعبين بين الشوطين خلال المؤتمر الصحفي

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محمد سياف - ابو ظبي - أكد اللاعب عمرو السولية قائد منتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي عن طبيعة الحوار الدائر بين اللاعبين خلال الاستراحة بين شوطي مباراة المنتخب المصري ونظيره الأردني والتي انتهت بفوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن دور الثمانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

السولية مصلحة المنتخب أولا وأخيرا

وأضاف السولية قائلا كنا على قدر المسؤولية ولعبنا بروح عالية جدًا وأشكر اللاعبين على ذلك، لا نفكر في التعب والإجهاد أثناء تواجدنا مع منتخب مصر، الجميع يفكر من أجل مصلحة المنتخب، لا يوجد تفكير في الأندية في الوقت الحالي، نريد تحقيق بطولات مع منتخب مصر، لدينا الرغبة من أجل تحقيق هذه البطولة.

عمرو السوليه يشكر زملاؤه على جائزة “رجل المباراة”

كما وجه السولية الشكر لزملائه على الفوز بجائزة رجل المباراة، أود أن أقدم هذه الجائزة لزملائي ومساعدتهم لي طوال الوقت جميع المنتخبات قوية من أول البطولة حتى الآن سواء عرب أفريقيا أو عرب آسيا، كل منتخب له طريقة لعب مختلفة، لا يوجد أي مباراة سهلة، الجميع يقاتل من أجل الفوز.

عمرو السولية يتحدث عن البداية السيئة للمباراة

وفي نفس السياق أكد السوليه وضعنا جميع السيناريوهات قبل مباراة اليوم، بدأنا المباراة بطريقة سيئة بسبب قلة التركيز، في المقابل كانت بداية المنتخب الأردني قوية، لكننا عدنا سريعًا للمباراة وأنهينا الشوط الأول بطريقة جيدة بسبب تركيز اللاعبين حيث أردنا إنهاء المباراة في أسرع وقت ممكن.

وعن سؤاله قال السولية كنا مقصرين في بداية المباراة، وبين الشوطين تحدثنا مع بعضنا البعض أن ننزل الشوط الثاني بشجاعة أكبر وبقوة وبشخصية المنتخب المصري، وهذا ما حدث واستطعنا إحراز الأهداف، من الغد سنبدأ التفكير في مباراة تونس، حيث أمامك 90 دقيقة من أجل التأهل للنهائي، أتمنى جميع اللاعبين يكونوا في حالة جاهزية كاملة من أجل هذه المباراة لتحقيق حلمنا بالتتويج بالوصول للنهائي والتتويج بالنهائي.