تذاكر مباراة مصر وتونس القادمة.. إليكم أسعار تذاكر المباراة في نصف نهائي كأس العرب ورابط الحجز عبر موقع fifa.com

تذاكر مباراة مصر وتونس القادمة في نصف نهائي كأس العرب نتعرف على تفاصيلها من خلال هذا المقال عبر موقعنا “ثقفني”. حيث يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس في دور نصف نهائي البطولة العربية. بعدما نجح في إقصاء منتخب الاردن النشامي من منافسات كأس العرب. ويتطلع الكثير من الجماهير العربية والمصرية لمعرفة تفاصيل تذاكر مباراة مصر وتونس من أجل حجز تذاكر المباراة وتشجيع منتخبهم من مدرجات ملعب 974 القطري الذي يحتضن هذه المواجهة الهامة بين المنتخبين العربيين.

مباراة مصر وتونس

تقام مباراة مصر وتونس القادمة في نصف نهائي كأس العرب 2021. مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 15-12-2021. وذلك على ملعب 974 في دولة قطر. حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وسيكون موعد المباراة بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة مساءً. وبتوقيت الامارات يكون موعد مباراة مصر وتونس القادمة في تمام الساعة السابعة مساءً.

تذاكر مباراة مصر وتونس القادمة

أعلنت اللجنة المحلية المنظة لبطولة كأس العرب عن إمكانية حجز تذاكر مباراة مصر وتونس بشكل إلكتروني من خلال موقعها الإلكتروني أو من خلال مراكز بيع التذاكر بمختلف مناطق دولة قطر. حيث يمكنكم حيث تذاكر مباراة مصر وتونس القادمة من خلال تطبيق الخطوات التالية.

قم بالدخول إل موقع تذاكر كأس العرب “ fifa.com/ar/tickets ” لحجز تذاكر مباراة مصر القادمة.

” لحجز تذاكر مباراة مصر القادمة. بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد. أو قم بتسجيل الدخول في حالة ما إذا كنت تملك حسابًا على الموقع.

قم بتحديد الفئة المطلوبة من تذاكر المباراة حسب السعر.

وفي الخطوة التالية نقوم بإدخال طريقة الدفع المناسبة لاتمام عملية شراء التذكرة.

أسعار تذاكر مباراة مصر وتونس في كأس العرب

تأتي أسعار تذاكر مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب. حسبما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة كالتالي: