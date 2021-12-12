موعد مباراة مصر وتونس بنصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - وضعت القرعة التي أجريت لمباريات نصف نهائي بطولة كأس العرب بقطر مباراة نارية في ديربي شمال أفريقيا بين منتخب مصر وتونس يوم الأربعاء المقبل 15 ديسمبر، بعدما نجح المنتخبان في التأهل نصف النهائي، مصر تغلبت على الأردن 3/1 بعد وقت إضافي، وتونس هزمت المنتخب العماني 2/1.

مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس العرب حتى الآن

بدأ المنتخب المصري البطولة بوقوعه بالمجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر ولبنان والسودان، وبدأ منافسة المجموعة بفوز على لبنان 1/0، وفي المباراة الثانية سحق المنتخب السوداني 5/0، وفي مباراة هي الأصعب له حتى الآن تعادل مع المنتخب الجزائري 1/1، وفي ثمن النهائي فاز على الأردن بنتيجة 3/1 بعد وقت إضافي.

مشوار المنتخب التونسي في بطولة كأس العرب حتى الآن

بدأ المنتخب التونسي منافسات البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات وسوريا وموريتانيا، وبدأ منافسات المجموعة بفوز كبير على المنتخب الموريتاني 5/1، وفي المباراة الثانية تعرض لهزيمة مفاجئة أمام المنتخب السوري 2/1، وعاد في المباراة الثالثة ليحقق فوز صعب على الإمارات 1/0، وفي ثمن النهائي فوز صعب على منتخب عمان 2/1، ليجد نفسه في مواجهه ثقيلة مع المنتخب المصري العريق.

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب بقطر

طرفي اللقاء: تونس ضد مصر

البطولة: كأس العرب ( نصف النهائي )

موعد المباراة: الأربعاء 15 ديسمبر 2021

توقيت المباراة: 5 مساءا بتوقيت مصر 6 مساءا بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1 و 2، الكأس القطرية 1، أون تايم سبورت 1