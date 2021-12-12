موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنجي مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري الأسباني الذي يشهد مباريات قوية في نفس الجولة تجمع في أهمها الفريق الكتالوني برشلونة خارج ملعبه ضد أوساسونا، ولعب بالأمس إشبيلية ضد بيلباو على ملبعه سان ماميس، وحقق الفوز بهدف نظيف، وفاز فالنسيا على ملعبه ضد إلتشي بهدفين مقابل هدف وحيد، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يستضيف أتلتيكو مدريد في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي، تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث لمواصلة التربع على صدارة ترتيب الدوري الأسباني، المتواجد فيها حالياً بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية، حيث يمتلك الميرنجي حالياً 39 نقطة جمعها من خوض 16 مباراة حقق فيها الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراة وحيدة، والفريق يخوض ديربي مدريد منتشيا بمواصلته الانتصارات، وتحقيق الفوز التاسع على التوالي في كافة البطولات ضد إنتر ميلان في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، حين استضافه على ملعبه ودك شباكه بهدفين دون رد سجلهما توني كروس، وأسينسيو، بينما آخر مبارياته في الليغا خرج فيها لملاقاة سوسيداد، وفاز بهدفين دون رد أيضاً سجلهما فينسوس جونيور، ولوكا يوفيتش.

فريق أتلتيكو مدريد يأمل في العودة لمسار الانتصارات من جديد في الدوري الأسباني، وتناسي الخسارة التي تلقاها في الجولة الماضية على ملعبه واندا ميتروبوليتانو بهدف وحيد سجله كومها مقابل هدفين لروسو وكومو ليفقد ثلاث نقاط هامة، جمدت رصيده عند 29 نقطة، جمعها من خوض 15 مباراة حقق فيها الفوز في ثمانية مباريات، وتعادل في خمس مباريات، وخسرت مبارتين، ويدخل رفاق سميوني الديربي بمعنويات مرتفعة أيضاً بعدما نجحوا في التأهل لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بالفوز ضد بورتو في المباراة الأخيرة ضد بورتو بثلاثة أهداف لهدف.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021.

10:00 توقيت مصر.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، قطر، الأردن، وسوريا.

00:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

9:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد واتلتيكو