كأس العرب (نصف النهائي) : الجامعة التونسية تراسل الفيفا من أجل تخصيص 50% من طاقة استيعاب الملعب للجماهير التونسية

راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم الجهة المختصة بالفيفا المكلفة ببيع تذاكر الدخول لمقابلات كاس العرب فيفا بقطر ، وقد أكدت الجامعة خلال مراسلتها عن مساهمة الجماهير التونسية في نجاح هذا العرس الكروي الذي ينتظم لأول مرة تحت إشراف الإتحاد الدولي لكرة القدم ، هذا وقد طالبت الجامعة من خلال مراسلتها تخصيص على الأقل 50 % من طاقة استيعاب الملعب الذي سيحتضن مقابلة الدور نصف النهائي وذلك مهما كان اسم المنافس على ذمة الجماهير التونسية .

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