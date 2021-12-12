نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم 12-12-2021 في الجولة 18 بالدوري الفرنسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم في الدوري الفرنسي. نتعرف على تفاصيلها في هذا التقرير. حيث يلتقي فريق باريس سان جيرمان ضد موناكو في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الفرنسي في موسمه الحالي 2021 – 2022. وتقام مباراة باريس سان جيرمان اليوم على ملعب “حديقة الأمراء”. حيث يدخل الفريقين بعدما تعادلا خلال آخر مباراة لكل واحد منهم. فقد تعادل باريس سان جيرمان أمام فريق نيس في مباراة الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي. وفي غضون ذلك نتابع معكم في السطور التالية نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم في الدوري الفرنسي.

ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم

فيما يلي نستعرض معكم ملخص نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم في الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي في موسمه الحالي 2021 – 2022. والتي تقام مساء اليوم الأحد الموافق 12-12-2021. على ملعب حديقة الأمراء في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

كم نتيجة مباراة باريس سان جيرمان اليوم ؟



الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يتساءلون حول كم نتيجة مباراة باريس سان جيرمان اليوم ؟. والتي نتعرف عليها في هذا المقال. حيث تجدر الإشارة إلى أن فريق باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. والذي يتواجد فيه حاليًا في المركز الأول برصيد 26 نقطة. حصدها بعد الفوز في سبعة مباريات وتعادل في خمسة مباريات فيما خسر أيضًا خمسة مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو اليوم

تُذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو اليوم في الجولة 18 من الدوري الفرنسي. عبر قناة بين سبورت beIN SPORTS HD 4. والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الفرنسي 2021 – 2022. وذلك من خلال التردد التالي.

اسم القناة قناة بين سبورت beIN SPORTS HD 4 القمر الصناعي نايل سات التردد 12265 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع اليوم

يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في تشكيلة لاعبي فريق باريس سان جيرمان اليوم على الآتي:

كيلور نافاس

نونو مينديش -عبده ديالو – ماركينيوس – أشرف حكيمي

ماركو فيراتي – دانيلو بيريرا – أندير هيريرا

كيليان مبابي – ليونيل ميسي – أنخيل دي ماريا

تشكيل موناكو المتوقع اليوم ضد باريس سان جيرمان