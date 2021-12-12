أوساسونا يعمق جراح برشلونة بتعادل قاتل
ضاعف أوساسونا من جراح ضيفه برشلونة، بعدما فرض عليه تعادلاً مثيراً 2 - 2 في الوقت القاتل يوم الأحد، في المرحلة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبادر برشلونة بالتسجيل في الدقيقة 12 عن طريق نيكو غونزاليس، لكن سرعان ما تعادل أوساسونا عن طريق ديفيد غارسيا بعدها بدقيقتين، وأعاد المغربي الشاب عبدالصمد الزلزولي برشلونة للمقدمة من جديد، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 49، غير أن الأرجنتيني إزكويل أفيلا منح التعادل لأوساسونا في الدقيقة 86.
وبقي برشلونة، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر.
وكان برشلونة يطمح للنهوض سريعا من صدمة خروجه المبكر في الأسبوع الماضي من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ 21 عاما، بخسارته الموجعة صفر - 3 أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني، لكنه عجز عن رسم البسمة مرة أخرى لجماهيره، بتعادل مخيب، يحرمه من فرصة الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني المؤهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوساسونا يعمق جراح برشلونة بتعادل قاتل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.