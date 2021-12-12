نيوكاسل يعود لنزيف النقاط برباعية قاسية من ليستر

نيوكاسل يعود لنزيف النقاط برباعية قاسية من ليسترعاد نيوكاسل لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تلقى خسارة قاسية صفر - 4 أمام مضيفه ليستر سيتي يوم الأحد في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة والتي شهدت أيضا تعادل وست هام يونايتد مع مضيفه بيرنلي بدون أهداف.

وافتتح البلجيكي يوري تيليمانس التسجيل لليستر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الزامبي باتسون داكا الهدف الثاني في الدقيقة 57. وعاد تيليمانس لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لليستر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81، فيما تكفل جيمي ماديسون بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 85، ليحقق الفريق الملقب بـ(الثعالب) فوزه الأكبر في البطولة خلال الموسم الحالي.

وتجمد رصيد نيوكاسل، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم، عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير، فيما رفع ليستر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن.

من جانبه، سقط وست هام يونايتد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه بيرنلي، ليهدر نقطتين ثمينتين في ظل صراعه للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

رغم التعادل، بقي ويستهام في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، كما ظل بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 11 نقطة.