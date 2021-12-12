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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء الوطن العربي معرفة جدول مواعيد كأس العالم للأندية 2021 وخاصة موعد مباريات الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي باعتبارهم سفراء الدول العربية في المحفل الكروي العالمي حيث استطاع النادي الأهلي المصري الوصول إلي البطولة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي علي حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بينما تأهل نادي الهلال السعودي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا علي حساب نادي بوهانغ ستيلرز وحجز نادي الجزيرة مقعده في البطولة كممثل للدولة المضيفة للبطولة وسوف نستعرض معكم متابعينا كافة المعلومات ومواعيد المباريات لبطولة كأس العالم للأندية 2021.

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021

من المقرر أن يدخل نادي تشيلسي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية كممثل عن قارة أوروبا. يأتي ذلك بعد الفوز في بطولة دوري أبطال أوروبا على نادي مانشستر سيتي . كما تضم البطولة ، بطل قارة امريكا الجنوبية ، نادي بالميراس البرازيلي ، كما يشترك في البطولة نادي الهلال السعودي ممثل قارة أسيا ، والنادي الأهلي المصري ممثل قارة افريقيا ، ونادي الجزيرة الإماراتي ممثلا للدولة المضيفة الإمارات .ويدخل المنافسات أيضا نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلا عن أوقيانوسيا ونادي مونتيري من المكسيك ممثلا للكونكاكاف .

جدول مواعيد كأس العالم للأندية 2021 ومواعيد مباريات الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة البطولة التي من المقرر لها أن تبدأ يوم 3 فبراير 2022 وتنتهي يوم 12 فبراير 2022 وذلك عقب اعتذار دولة اليابان عن استضافة البطولة بسبب مخاوف من فيروس كورونا ومن المقرر أن يكون جدول مواعيد كأس العالم للأندية 2021 كالآتي:

الجولة الأولي

من المقرر أن يقام الافتتاح للبطولة يوم 3 فبراير 2022 وستبدأ المنافسات بالجولة الأولي بين فريقي نادي الجزيرة الإماراتي ونادي أوكلاند سيتي علي أن يتأهل الفائز منهما إلي الجولة الثانية لملاقاة نادي الهلال السعودي.

الجولة الثانية

يلتقي نادي الهلال السعودي مع المتأهل من الجولة الأولي إما نادي الجزيرة الإماراتي أو أوكلاند سيتي يوم 6 فبراير 2022 بينما يلتقي النادي الأهلي المصري مع نادي مونتيري المكسيكي يوم 6 فبراير 2022 والفريقين المتأهلين سوف يصعدون إلي الجولة الدور نصف النهائي.

الدور نصف النهائي

يلعب المتأهلين من الدور السابق مع ناديي تشيلسي بطل أوروبا و نادي بالميراس علي أن يلعب نادي تشيلسي مع الفائز من مباراة نادي الهلال السعودي بينما يلعب نادي بالميراس مع الفائز من مباراة (الأهلي ومنتيري) ومن المقرر أن تلعب المباريات يوم 9 فبراير 2022.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

من المقرر أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين من الجولة السابقة يوم 12 فبراير 2022

الدور النهائي

من المقرر أن يلعب الدور النهائي بين الفائزين من الجولة السابقة يوم 12 فبراير 2022