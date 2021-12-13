نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 اليوم في دور ال 16 دقيقة بدقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتيجة قرعة دوري أبطال اوروبا اليوم في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر الجمهور نتيجة القرعة الأوروبية خاصة وأن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا تم تحديده في الواحدة ظهرا اليوم بتوقيت مكة المكرمة وسط توقعات أن تكون المواجهات بين الفرق المتقابلة صعبة وحاسمة في مواصلة مشوار دوري أبطال أوروبا.

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم … (سيتم تحديث المباريات بعد ظهور القرعة)

الفرق المتأهلة إلى دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا

يذكر أن 16 فريق قد تأهلت إلى دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا وجاءت أبرز الفرق المتأهلة كلا من ليفربول وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وفياريال وأياكس وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان وسبورتنج لشبونة ويوفنتوس وبنفيكا وليل وسالزبورج.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن تتابع قناة بي ان سبورت الإخبارية قرعة دوري أبطال أوروبا وذلك في الواحدة ظهرا، وتتابع قرعة دوري أبطال أوروبا كل الجماهير المصرية والعربية في كل مكان وسط تكهنات أن تكون المواجهات الأوروبية قوية في هذا الدور.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

من المرتقب أن تكون مباريات ذهاب دوري أبطال أوروبا في دور ال 16 في أحد أيام 15و16و22و23 من فبراير القادم في مباريات الذهاب التي يتوقع أن تكون هامة وحاسمة للفرق الأوروبية بشكل كبير، وسيكون موعد قرعة دوري أبطال أوروبا ظهر اليوم الإثنين.

بينما ستكون مباريات العودة في أحد أيام الثامن أو التاسع أو الخامس عشر والسادس عشر من مارس المقبل لمباريات الذهاب التي تم تحديد موعد لها في الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

قواعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا

تم تحديد أن تكون نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا بما لا يسمح بوجود فريقين من نفس البلد، حيث أنه لن يتقابل فريقين تواجدا سويا في دور المجموعات وهو مايعني أن ليفربول لن يواجه مانشستر سيتي أو يونايتد في هذا الدور الحاسم وهو مايجعل قرعة دوري أبطال أوروبا صعبة على كل الفرق خاصة وأن احتمالية وجود نهائيات مبكرة ممكنة في تكهنات نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا.