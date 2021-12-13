القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس مجانا على نايل سات في نصف نهائي كأس العرب 2021

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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس اليوم مجانا على نايل سات ، يلتقي منتخب مصر والمنتخب التونسي يوم الأربعاء القادم لحساب مباريات نصف نهائي كأس العرب 2021 ، وتتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية في كل مكان صوب ملعب المباراة حيث اللقاء الكبير والذي سيتم خلاله تحديد من المتأهل للدور النهائي لكاس العرب 2021، ولعل الكثير من الجماهير تريد معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس اليوم مجانا في نصف نهائي كاس العرب عبر الأقمار الصناعية، وهذت ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس مجانا ، هي تلك القنوات التي يبحث عنها الكثير من محبي وعشاق كرة القدم العربية في كل مكان بالوطن العربي الآن، وذلك من أجل متابعة مجريات المباراة الكبيرة بين النظيرين المصري والتونسي في لقاء تحديد المصير ومعرفة من المتأهل لنهائي كأس العرب 2021، وتخطى المنتخب المصري منتخب الأردن في المباراة الماضية حيث حقق الفراعنة فوزاً غاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما تخطى المنتخب التونسي نظيرة المنتخب العماني في المباراة الأخيرة التي فاز خلالها في دور ربع نهائي كاس العربي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويسعى كلا المنتخبين مصر وتونس خلال هذه المباراة إلى تحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل للدور النهائي من بطولة كأس العرب 2021.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس مجانا

تنطلق مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب يوم الأربعاء الموافق 15-12-2021 في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والمملكة العربية السعودية، بينما سيكون موعد المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات.

وأعلنت قنوات بي ان سبورت الرياضية أنها ستذيع مباراة مصر وتونس مجانا في نصف نهائي كاس العرب وذلك عبر شاشة قناتها الأولى عبر التردد المفتوحة، وكذلك قناة الكأس الرياضية ستنقل مباراة مصر وتونس بشكل مجاني عبر التردد المفتوحة الخاص بها عبر القمر النايل سات، كما أعلنت قناة أون تايم سبورت أنها ستكون ضمن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس مجانا في نصف نهائي كأس العرب 2021.