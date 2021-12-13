“إعرف الآن” موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

ننشر لكم موعد مباراة مصر وتونس القادمة في كأس العرب 2021، في اللقاء الكبير والمثير الذي ينطلق مساء الأربعاء المقبل الموافق 15 ديسمبر 2021، وذلك لحساب مباراة الدور النصف نهائي من مسابقة كأس العرب، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذا اللقاء على استاد 974 في الدوحة الذي يحتضن هذه المواجهة الشرسة، ويترقب الملايين من عشاق ومشجعي منتخب الفراعنة ونسور قرطاج موعد إنطلاق هذه القمة الكروية الممتعة التي يتقابل فيها الفريقين، حيث سيتأهل الفائز في هذا اللقاء إلى مباراة نهائي المسابقة، وفي هذا التقرير نستعرض لكم التفاصيل كما نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس.

في مباراة الدور الربع النهائي من بطولة كأس العرب، اجتمع المنتخب المصري بنظيره المنتخب الأردني، وشهدت المباراة العديد من الأهداف، حيث قدم النشامي أداء مميز على الرغم من خسارتهم للمباراة، وتمكن الفراعنة من تحقيق النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وبذلك وصلت مصر إلى الدور النصف نهائي، في المقابل استطاع منتخب تونس خطف بطاقة التأهل لبلوغ الدور النصف نهائي بعد تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب عمان، حيث التقى المنتخبين يوم الجمعة الماضي وانتهت أحداث المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويسعى كلا الفريقين إلى الفوز في هذه المواجهة للصعود إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب تونس، وذلك مساء يوم الأربعاء القادم 15 ديسمبر الجاري، ويحتضن هذه المباراة استاد 974، ومن المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول عند تمام الساعة 5.00 مساءً بتوقيت القدس الشريف والقاهرة وبيروت، وفي تمام الساعة 6.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر، وعند الساعة 7.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي السطور التالية نتعرف على القنوات التي تنقل أحداث ومجريات اللقاء الذي يجمع بين مصر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

أعلنت العديد من القنوات بث أحداث المواجهة المنتظرة بين مصر ضد تونس، حيث يمكن لجميع عشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة مصر وتونس على قنوات أون تايم سبورت، كما حصلت شبكة بي إن سبورت على حقوق البث الحصري والمباشر لبطولة كأس العرب وقد أعلنت عن نقلها بشكل مجاني دون تشفير، أيضا يمكن متابعة اللقاء على قنوات الكأس، وسنتعرف معكم على تردد كافة القنوات الناقلة لهذه القمة الكروية المثيرة.

ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب