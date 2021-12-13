صافرة لبنانية لنهائي غرب آسيا للناشئين
تلتقي السعودية مع اليمن، مساء اليوم الاثنين، في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين.
ويقود اللقاء الحكم اللبناني، ماهر العلي، ويعاونه كل من مواطنه علي بري، والعماني محمد الغزالي، والفلسطيني خالد الشيخ خليل حكما رابعا.
ووقع مقيم حكام اتحاد غرب آسيا، خالد الهنائي، على تكليف طاقم التحكيم المذكور.
ويقدم الحكام اللبنانيون مستويات طيبة، في بطولة غرب آسيا للناشئين، في تكرار للأداء الذي ظهروا به في بطولة الشباب.
ويعتبر ماهر العلي أحد أبرز الحكام على الساحة اللبنانية، خلال السنوات الأخيرة.
(كورة)
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