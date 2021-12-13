موعد نهائي غرب أسيا للناشئين تحت 17 عام // مباراة السعودية واليمن اليوم // القنوات الناقلة والتشكيل

يبحث عشاق الأخضر السعودي للناشئين، عن موعد مباراة نهائي غرب أسيا للناشئين تحت 17 عام، والمقرر لها أن تجمع المنتخبين الشقيقين السعودية واليمن اليوم، على ملعب أستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، بعد أن أستطاع المنتخبين الوصول إلي المحطة الأخيرة للبطولة، المباراة سوف تذاع على الهواء مباشراً اليوم بالمجان على قناة السعودية الرياضية ksa المفتوحة، النسخة الثامنة هذا الموسم شهدت صراع كبير بين دول الغرب الأسيوي الصغار، حتى صعد اليمن والسعودية اليوم للنهائي، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة نهائي غرب أسيا للناشئين اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15.45 بالتوقيت العالمي غرينتش. 17.45 : بتوقيت مدينة القاهرة. 18.45 : بتوقيت مكة المكرمة، اليمن، سوريا، العراق.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة اليوم على 3 قنوات فضائية عربية لها حق النقل المباشر، وهي قناة السعودية الرياضية ksa hd 1 قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، وأيضاً قناة الرابعة العراقية الجديدة.

موعد مباراة السعودية واليمن للناشئين اليوم

كان المنتخب السعودي حامل اللقب، قد حقق الفوز في جميع المباريات التي خاضها حتى الوصول إلي المباراة النهائية، فقد أفتتح البطولة بالفوز على لبنان 2-1، ثم حقق الفوز في المباراة التالية على العراق بنتيجة 3- صفر، وأخيراً على الإمارات بنتيجة هدف دون رد، أما منافسيه اليوم فقد حقق الفوز على الأردن 3-صفر، ثم البحرين 5- صفر، وأخيراً على سوريا بهدفين مقابل هدف واحد.

التشكيل المتوقع لليمن اليوم

حراسة المرمى ” وضاح أنور”.

خط الدفاع ” هشام شهاب الصحيني، عبد الله خالد الدقين، سعيد عبد الله الشبعان، حمزة علي الصوابي”.

الوسط ” أنور حسين، عصام عبد اللطيف، عادل عباس”.

الهجوم ” محمد أمير، عبد الرحمن الخضير”.

التشكيل المتوقع للسعودية اليوم

حراسة المرمى ” محمد البرية”.

الدفاع ” ياسين خالد، رياض يامي، سعد المطيري، عبد السلام برناوي”.

الوسط ” هزازي، جادوب، الجدعاني، الشمراني”.

الهجوم ” نواف البشري”.

موعد نهائي غرب أسيا للناشئين