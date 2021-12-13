المنتخب المصري يواصل استعداداته الجادة لمواجهة تونس بنصف نهائي كأس العرب

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محمد سياف - ابو ظبي - يواصل المنتخب المصري لكرة القدم إستعدادته الجادة للمواجهه المصيرية أمام المنتخب التونسي في نصف نهائي البطولة العربية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2021، والتي تقام على استاد الجنوب بالدوحة يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة.

راحة للمنتخب المصرى بأمر كارلوس كيروش الأحد

وفي نفس السياق قام المدير الفني للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش بمنح كل لاعبي المنتخب راحة يوم الأحد على أن تستأنف التدريبات يوم الإثنين في الخامسة مساءا نفس توقيت المباراة، وذلك من خلال قضاء تلك العطلة داخل معسكر الفريق بفندق الإقامة، ويأمل الجميع في تجاوز عقبة المنتخب التونسي والوصول للمباراة النهائية.

إصابة محمد الشناوي حارس المنتخب المصري وحمدي فتحي لاعب الوسط

وفي سياق متصل أعلن الجهاز الطبي بالمنتخب المصري الدكتور محمد أبو العلا إصابة الحارس محمد الشناوي بإجهاد بالعضلة الخلفية في ضوء ما كشفت عنه الأشعات التي أجراها اليوم بأحد المراكز المتخصصة بقطر يوم الأحد، أيضا أعلن الجهاز الطبي بالمنتخب إصابة اللاعب حمدي فتحي بإجهاد بالعضلة الخلفية بنفس إصابة محمد الشناوي، مما يستدعي قيام اللاعبين بتنفيذ البرنامج العلاجي المتفق عليه حتي يتم الحاق بالمباراة الأربعاء المقبل.

إقتراب اللاعب أحمد حجازي وأيمن أشرف اللحاق بالمباريات

وأكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري إقتراب الثنائي أحمد حجازي وأيمن أشرف من العودة للمباريات بعد الإصابة التي ألمت بهم خلال مباراة الجزائر في المباراة الختامية من دورى المجموعات، وتنفيذ البرنامج العلاجي المتفق عليه بنجاح.