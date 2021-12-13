موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الاوروبية اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 إلى مدينة نيون السويسرية لمشاهدة القرعة المنتظرة للأندية المتأهلة لدور الـ16، حيث قرر الويفا الإتحاد الاوروبي لكرة القدم إقامة الحفل لمواجهة الأندية في مرحلة الأدوار الإقصائية لبطولات دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي.

فرق التصنيف الأول

وأكدت اللجنة المنظمة لحفل القرعة إقامتها في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر بين الستة عشر فريقا المتأهلين والذين تم تصنيفهم إلى تصنيفين الأول ويضم فرق مانشستر سيتي الإنجليزي، ليفربول الإنجليزي، أياكس أمستردام الهولندي، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي.

فرق التصنيف الثاني

وعلى الجانب الآخر الفر التي تأهلت وصيف المجموعات فرق التصنيف الثاني وهى باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتينج لشبونة البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، فياريال الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي، تشيلسي الإنجليزي.

الفرق الحاصلة على لقب البطولة

وفي نفس السياق أعلنت قنوات بي إن سبورت الإخبارية تغطية الحدث على الهواء مباشرة، ويعتبر نادي ريال مدريد الإسباني هو الأكثر الفرق المتوجة بدوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ بـ 13 لقبا، ونادي بايرن ميونخ بـ 6 ألقاب، ونادي ليفربول بـ 6 ألقاب، ونادي أياكس الهولندي 4 ألقاب، ومانشستر يونايتد 3 ألقاب، وإنتر ميلان الإيطالي 3 ألقاب، ونادي يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي لكل منهم 2 لقب.

موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

البطولة: دوري أبطال أوروبا – كأس الإتحاد الأوربي

موعد القرعة: الإثنين 13 – 03 -2021 م

توقيت القرعة: 12 ظهرا بتوقيت مصر – 1 ظهرا بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: قناة بي إن سبورت الإخبارية