مشاهدة قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بث مباشر لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الكثير من متابعي كرة القدم في العالم قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لمتابعة الأندية الأوروبية التي يقومون بتشجيعها ومعرفة الفرق التي ينتظرون موجهتها خلال ما تسفر عنه إجراءات القرعة المنتظرة اليوم الاثنين 13 ديسمبر بمدينة نيون السويسرية بمقر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.
موعد بداية القرعة
وتنطلق مراسم إحتفالات القرعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مصر لتحديد المواجهات الإقصائية لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكذلك قرعة المواجهات بين ثوالث الفرق المغادرة من دوري أبطال أوروبا مع الفرق المتأهلة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتقام القرعة بنظام عدم مواجهة الفرق من التصنيف الأول والثاني من نفس البلد، ويراعى ذلك أثناء القرعة حتى لا يتقابل فريقين من نفس البلد ذلك في دور الـ 16، لكن بدءا من الدور المقبل في دور الثمانية يسمح بتقابل فريقين من بلد واحدة دون أدنى شك.
بث مباشر قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا
فرق التصنيف الأول والثاني المتأهلة لدور الـ 16
|الرقم
|فرق التصنيف الأول
|فرق التصنيف الثاني
|1
|ليفربول الإنجليزي
|سبورتينج لشبونة البرتغالي
|2
|ليل الفرنسي
|أتلتيكو مدريد الإسباني
|3
|ريال مدريد الإسباني
|باريس سان جيرمان الفرنسي
|4
|مانشستر سيتي الإنجليزي
|بنفيكا البرتغالي
|5
|مانشستر يونايتد الإنجليزي
|إنترميلان الإيطالي
|6
|بايرن ميونخ الألماني
|تشيلسي الإنجليزي
|7
|أياكس امستردام الهولندي
|ريد بول سالسبورج النمساوي
|8
|يوفنتوس الإيطالي
|فياريال الإسباني
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