نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة اليمن والسعودية للناشئين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا 2021.. هل يحقق المنتخب السعودي اللقب ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملخلص نتيجة مباراة اليمن والسعودية اليوم في نهائي غرب آسيا للناشئين 2021. نستعرض معكم كافة تفاصيلها من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث تقام مباراة السعودية واليمن للناشئين اليوم في إطار المواجهة النهائية ببطولة غرب آسيا. ومن المقرر أن يستضيف ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لقاء مباراة اليمن والسعودية اليوم. والتي يسعى خلالها منتخب اليمن للناشئين حصد لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بالفوز على منتخب السعودية الذي حصد لقب البطولة مرة واحدة على مدار تاريخه في عام 2019. وفيما يلي ننشر لكم ملخص نتيجة مباراة اليمن والسعودية للناشئين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا 2021.

ملخص نتيجة مباراة اليمن والسعودية للناشئين اليوم

في السطور التالية نتناول معكم ملخص نتيجة مباراة اليمن والسعودية للناشئين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا 2021. والتي ستقام في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. في حين سيكون موعد مباراة السعودية واليمن اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة 5:45 مساءً. وبتوقيت الإمارات يكون الموعد في تمام الساعة 7:45 مساءً. وإليكم تفاصيل نتيجة مباراة اليمن والسعودية للناشئين والتي نتناولها لحظة بلحظة مع انطلاق صافرة المباراة:

نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم

في إطار إستعراضنا لـ نتيجة مباراة السعودية واليمن اليوم في نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين. نود أن نشير إلى أن منتخب السعودية حقق لقب الفوز ببطل كأس غرب آسيا في البطولة مرة واحدة والتي كانت خلال عام 2019. فيما حقق منتخب العراق الفوز بلقب البطولة مرتين حيث كانت المرة الأولى خلال عام 2013. وكانت المرة الثانية في عام 2015. وفاز منتخب سوريا بلقب بطل كأس غرب آسيا للناشئين مرة واحدة في عام 2007.

مباراة اليمن والسعودية للناشئين

تأتي مباراة اليمن والسعودية للناشئين اليوم في نهائي بطولة غرب آسيا 2021. حيث تقام البطولة هذا العام في نسختها الثامنة. وشارك فيها تسعة منتخبات عربية. وهم كالتالي: “منتخب العراق ومنتخب السعودية ومنتخب لبنان ومنتخب الإمارات ومنتخب فلسطين ومنتخب سوريا ومنتخب الأردن ومنتخب اليمن ومنتخب البحرين”.

بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

وتعتبر بطولة غرب آسيا للناشئين 2021. هى واحدة من البطولة الآسيوية التي تقام بشكل موسمي بين المنتخبات العربية والمنتخبات الآسيوية. حيث تضم البطولة المنتخبات المتواجدة في غرب قارة آسيا. ولكن تشارك المنتخبات العربية في هذا الموسم بمفردها دون مشاركة منتخبات آسيوية. وأقيمت بطولة غرب آسيا للناشئين هذا الموسم بمشاركة 9 منتخبات عربية مقسمين إلى ثلاث مجموعات. حيث شملت المجموعة الأولى منتخب العراق والسعودية ولبنان. بينما شملت المجموعة الثانية منتخب الإمارات وفلسطين وسوريا. فيما كانت المجموعة الثالثة بين منتخب الأردن واليمن والبحرين.

نتيجة مباراة اليمن والسعودية اليوم في نهائي غرب آسيا للناشئين 2021

نتيجة مباراة اليمن والسعودية اليوم للناشئين في نهائي بطولة غرب آسيا 2021. حيث سيتم بث المباراة مباشرة عبر شاشات التليفزيون من خلال القنوات الرياضية المخصصة. حيث تنقل قناة السعودية الرياضية الأولى مباراة السعودية واليمن للناشئين في نهائي البطولة من خلال التردد التالي.

تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة لمباراة السعودية واليمن

القمر الصناعي نايل سات التردد 12149 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 4/3

متابعة مباراة اليمن والسعودية للناشئين على قناة السعودية الرياضية

القمر الصناعي عرب سات التردد 12015 – 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 5/6

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في بطولة غرب آسيا للناشئين