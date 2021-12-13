نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2022 “إعادة القرعة” تعرف على المواجهات المُرتقبة في التشامبيونزليج

نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2022، بعد أن تمت القرعة الخاصة بدوري ابطال اوروبا 2022 منذ قليل قد صدر نبأ عاجل بإعادتها، وذلك بسبب سحب كرة مانشستر يونايتد لكي يواجه فياريال، وهذا غير ممكن كون الفريقان تواجها في دور المجموعات، ثم تكرر الخطأ في عدم سحب كرة مانشستر يونايتد لكي يواجه أتلتيكو مدريد، لذلك فقد تمت اعادة القرعة منذ قليل لتصدر النتائج الحاسمة الخاصة بالدور السادس عشر في دوري ابطال اوروبا للموسم الجاري 2022، حيث انه في كل موسم يتم اجراء القرعة للتعرف على الأندية المقرر ان تلعب ضد بعضها البعض، ليتم الإعلان عن مواعيد المباريات خلال الساعات القليلة القادمة لتبدأ مباريات الدور السادس عشر من دوري ابطال اوروبا 2022، تابعو السطور القادمة لتتعرفو على التفاصيل.

نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2022

تم اعادة قرعة دوري ابطال اوروبا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت جرينتش، لتصدر نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2022 بعد الإعادة، حيث انه حتى الآن فإنه متبقي ثمانية مباريات حاسمة بإجمالي 16 فريق في اوروبا وضمن دوري ابطال اوروبا 2022، بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاعلان عن السبب الرئيسي لإعادة القرعة، وهو انه يمنع أن يتواجه فريقان تأهلا عن نفس المجموعة في هذا الدور.

تفاصيل نتائج قرعة دوري ابطال اوروبا 2022

لقد تم الاعلان من قبل المسؤولين في اليويفا الفرق التي من المقرر أن تواجه بعضها البعض في دوري ابطال اوروبا خلال الأيام القادمة، على ان يتم الإعلان عن مواعيد المباريات قريبًا للتعرف على المواعيد المحددة التي من المقرر أن تبدأ بها مباريات دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا، وقد جاءت الفِرق كالاتي: