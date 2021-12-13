نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المواجهة” موعد مباراة الهلال والنصر القادمة الخميس 2021/12/16 ورابط موقع حجز تذاكر المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والنصر لا حديث يعلو فوق موعد الديربي المرتقب بين الهلال والنصر اللقاء المؤجلة من الأسبوع الثامن لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب مشاركة الفريقين في بطولة دوري أبطال أسيا، اللقاء المقرر أن يحتضنه ملعب الملك فهد بالرياض، والبحث جاري عم موقع حجز تذاكر المباراة وأسعار التذاكر وألية الحجز، كل هذه الاستفسارات سنقدمها من خلال موقعكم ثقفني، لمتابعينا في المملكة وعشاق الفريقين في العالم العربي، وفيما يلي الموعد ورابط الحجز والتشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الهلال والنصر

17.00 : الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي غرينتش.

18.00 : السادسة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.00 : السابعة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، الخرطوم، طرابلس الليبية.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، الأردن، العراق.

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة النصر والهلال

تنقل جميع المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان، على باقة قنوات ssc sports hd وديربي الرياض بين الهلال والنصر، لم يتحدد القناة الناقلة ولا معلق اللقاء حتى الآن، وسنوافيكم بالقناة والمعلق فور الإعلان عنهم.

موعد مباراة الهلال والنصر وموقع حجز التذاكر

الدخول على تطبيق مكاني السعودي. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. الموافقة على الشروط والأحكام العامة. تحديد المباراة “الهلال والنصر” وتحديد نوع التذكرة ورقم المقعد التي ترغب به. دفع قيمة التذكرة إلكترونياً وبذالك يتم حجز التذكرة إلكترونياً.

ديربي الرياض

يدخل الهلال السعودي بسجل خالي من الهزائم في الدور الأول للعام الخامس على التوالي

بينما منافسة النصر يدخل للعام الرابع على التوالي الديربي وهو مهزوم في المباراة التي تسبقه مباشراً.

تقابل الفريقين خلال شهر ديسمبر 5 مرات كانت الغلبة لصالح النصر فوزين مقابل فوز واحد للهلال وتعادل الفريقين في مباراتين

ترتيب جدول الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 11 5 6 0 19 10:16 6 21 5 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 12 5 2 5 18 16:19 3 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

التشكيل المتوقع للهلال في المباراة

حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف”.

خط الدفاع ” جانج هيون سو، ياسر الشهراني، متعب الفرج، عبد الله العليان”.

خط الوسط ” سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا، موسى ماريغا، محمد كانو، سلمان الفرج”.

الهجوم ” جوميز”.

التشكيل المتوقع للنصر في المباراة

حراسة المرمى ” وليد عبد الله”.

خط الدفاع ” عبد الإله العمري، سلطان الغنام، محمد قاسم، محمد أل فتيل”.

وسط الملعب ” عبد الله الخيبري، علي الحسن، أندرسون تاليسكا، جلال الدين مشاريبوف، عسيري”.

خط الهجوم ” فينست أبوبكر”.

بطاقة المباراة