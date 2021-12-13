نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القمة السادسة.. موعد مباراه مصر وتونس نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه مصر وتونس ، اقتربت بطولة كأس العرب 2021 من محطتها الأخيرة، حيث ينطلق خلال ساعات، الدور قبل النهائي أو دور نصف النهائي من المونديال العربي العاشر، والذي يأتي في سابقة تاريخية، برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

إذ يستضيف مساء الأربعاء القادم 15 ديسمبر 2021، ملعب ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، أولى مواجهات المربع الذهبي في كأس العرب، والذي يمثل قمة أفريقية سادسة في البطولة، تضم الفراعنة ونسور قرطاج، واللذين يسعيان للمضي قدمًا نحو إضافة لقب جديد إلى رصيدهما في البطولة.

خلال السطور المقبلة، سنتناول كافة تفاصيل وأخبار و موعد مباراه مصر وتونس والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين نحو نصف نهائي مونديال العرب 2021 .

مباراه مصر وتونس

تتجه الأنظار مساء الأربعاء المقبل، نحو ملعب 974 والذي يحتضن أولى مواجهات نصف نهائي كأس العرب ، بين الشقيقين الأفريقين تونس ومصر .

وتكتسب مباريات المنتخبين زخمًا إعلاميًا وجماهيريًا كبيرًا، نظرًا للتاريخ الكبير الذي يجمعهما من المواجهات، في شتى المحافل والبطولات.

وتمثل مباراه تونس ومصر ، سادس اللقاءات الأفريقية في البطولة منذ دور المجموعات، بعد مواجهات تونس وموريتانيا و الجزائر والسودان ، ثم مصر والسودان و مصر والجزائر ، وأخيرًا المغرب والجزائر .

وفي بطولة كأس العرب 2021 ، نجح كلا المنتخبين في العبور من دور المجموعات متصدرًا لمجموعته، وفقًا ما سنعرضه تفصيلًا في الجدول التالي:

هذا، وعقب انتهاء مقابلة نسور قرطاج والفراعنة ، تنطلق مواجهة أخرى لحساب الدور نفسه، حيث مباراة قطر والجزائر ، والمقامة على ستاد الثمامة في الدوحة أيضًا.

منتخب مصر

بوسعنا البدء مع منتخب مصر لكرة القدم ، والذي يقدم أداءً مميزًا في النسخة الحالية من البطولة العربية للمنتخبات ، رغم التذبذب النسبي في بعض المباريات.

ويمتاز الأداء المصري بالتدرج، والسعي لاكتساب الانسجام بين اللاعبين، وهو ما يحاول البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة للوصول إليه.

رحلة المنتخب المصري في البطولة انطلقت من دور المجموعات بالطبع، حيث اعتلى صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط وصافي (6) أهداف.

وجاء التفوق المصري على حساب وصيفه المنتخب الجزائري، بقاعدة “اللعب النظيف”، التي استخدمت للمرة الأولى في تاريخ البطولة المنطلقة في عام 1963.

نجح الفراعنة في الدور الأول في تحقيق انتصارين متتتالين على كل من لبنان (1-0) ثم السودان (5-0).

قبل أن يتعادل إيجابيًا مع محاربي الصحراء (1-1).

ويمكن استعراض نتائج منتخب مصر خلال الدور الأول في كأس العرب فيما يلي:

وفي دور ربع النهائي، يتمكن منتخب الساجدين من إقصاء المنتخب الأردني، بعد مباراة ماراثونية امتدت لـ120 دقيقة.

جاء الفوز المصري على النشامى بنتيجة (3-1)، بعد تقدم أردني في بدايات الشوط الأول.

وتشارك مصر للمرة الخامسة في تاريخها ببطولة كأس العرب، حصدت خلالها لقبًا واحدًا عام 1992 على حساب المنتخب السعودي (3-2).

منتخب تونس

في المقابل، ومع الطرف الثاني من المواجهة الأولى في نصف نهائي كأس العرب 2021 ، حيث منتخب تونس لكرة القدم .

حيث تمكن المنتخب التونسي من تقديم أداء متوازن طوال مشوار البطولة حتى الآن، مكنه أيضًا من اقتناص صدارة مجموعته، في الأمتار الأخيرة.

وفي الدور الأول، عبر نسور قرطاج بعد فوزين وخسارة واحدة، تربع بها على رأس المجموعة برصيد 6 نقاط وصافي (3) أهداف.

النجاح التونسي في اقتناص الصدارة، جاء بالتفوق بفارق صافي هدفين، على حساب الإمارات، التي ودعت البطولة، بعد فضيحة كروية من أمام أصحاب الأرض.

أما عن نتائج تونس في دور المجموعات ، فقد تمكن النسور من الفوز على موريتانيا (5-1)، قبل الخسارة أمام سوريا – في واحدة من مفآجات كأس العرب 2021 – بنتيجة (0-2).

إلا أن الإصرار التونسي كان حاضرًا في الجولة الثالثة، بالفوز بهدف نظيف على عيال زايد.

فيما يلي نستعرض نتائج منتخب تونس في مرحلة دور المجموعات بكأس العرب:

ومع التقدم التونسي في البطولة، تنجح كتيبة منذرب الكبير مدرب الفريق، في الإطاحة بـ الخناجر العُمانية في دور الثمانية، بعد الفوز بنتيجة (2-1).

تاريخيًا، شاركت تونس مرتين من قبل في مونديال العرب، تمكنت على غرار الفراعنة من حصد لقب وحيد، في النسخة الأولى من البطولة عام 1963.

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة

تحدد مساء الأربعاء، موعدًا للمواجهة المصرية التونسية، والتي تلعب في الساعة السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت مصر، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت تونس، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراه مصر وتونس ، فلم يُعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن القيادة التحكيمية للقمة الأفريقية السادسة.

تتولى قنوات بي إن سبورت و الكأس القطريتان نقل أحداث المباراة الأولى في نصف نهائي كأس العرب ، من خلال قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 وعبر تطبيق beIN Sports Connect ، بالإضافة إلى Alkass One HD ، وجميعها مفتوحة خلال البطولة، باستثناء تطبيق البين سبورت.

وعن معلق مباراة مصر وتونس ، فسيكون المصري أحمد الطيب عبر بي إن سبورت ، بينما يتولى التونسي هيكل الصغير التعليق عبر قناة الكأس.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على كواليس وأسرار و موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين الأفريقيين نحو نصف نهائي كأس العرب 2021 ، بجانب تاريخ مشاركتهما في البطولة.

نشير هنا إلى أن شبكة ثقفني ستقوم بإذن الله، بنقل حي عبر تغطية “دقيقة بدقيقة” لأحداث المباراة، فتابعونا،،