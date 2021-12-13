نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتونس كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر وتونس كأس العرب 2021 ينتظر جماهير كرة القدم العربية بدء منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 والمقامة في قطر، حيث ستقام مباراة تونس ومصر مساء يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من ديسمبر الجاري في مباراة جماهيرية وتحمل طابع الندية والإثارة بين المنتخبين.

وتكمن إثارة مباراة مصر وتونس القادمة في كأس العرب في كونها مباراة جماهيرية كبيرة، بجانب أنها في دور نصف نهائي كأس العرب 2021، كما إنها مباراة تجمع بين عدد من اللاعبين في نفس الأندية، خاصة وأن علي معلول وسيف الدين الجزيري لاعبي منتخب تونس سيواجهون لاعبي منتخب مصر من الأهلي والزمالك، حيث يلعب نجمي منتخب تونس في الناديين المصريين.

مشوار مصر وتونس قبل دور نصف النهائي

وكان المنتخب التونسي قد تمكن من بلوغ نصف نهائي كأس العرب 2021 بعد أن فاز على نظيره العماني بهدفين لهدف في دور ربع نهائي كأس العرب 2021، ليكون منتخب نسور قرطاج أول المتأهلين لهذا الدور.

على الجانب الآخر فإن المنتخب المصري بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش يأمل في استكمال مشواره مع المنتخب المصري نحو المباراة النهائية من بطولة كأس العرب، ابناء النيل نجحوا في بلوغ دور نصف النهائي بعد الفوز على المنتخب الأردني بثلاثة أهداف لهدف، فكان المنتخب الأردني هو المتقدم في بداية المباراة، قبل أن يتمكن المنتخب المصري من تسجيل التعادل عن طريق مروان حمدي، ليلجأ المنتخبان للعب شوطين إضافيين بعد أن انتهى الشوطيين الأصليين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وليتمكن خلال الشوطين الإضافيين المنتخب المصري من تسجيل هدفين لتصبح النتيجة 1/3 قبل النهاية.

موعد مباراة مصر وتونس

وقد تم تحديد موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 مساء يوم الأربعاء، حيث ستنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة مساءً بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة مصر وتونس من خلال قناة bein SPORTS HD1، كما سيتم نقل مباراة مصر وتونس من خلال شاشة قناة الكأس 1 بتعليق أحمد الطيب من خلال القناة الصوتية الأولى، وهيكل الصغير عبر القناة الصوتية الثانية، كما أن قناة ONTime Sports ستقوم بنقل مباراة مصر وتونس عبر شاشتها بشكل مباشر.