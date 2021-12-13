نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والجزائر نصف نهائي كأس العرب 2021 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قطر والجزائر نصف نهائي كأس العرب 2021 سيكون ملعب ستاد الثمامة في قطر مسرحاً لإقامة مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب سهرة يوم الأربعاء المقبل، حيث ستكون مدرجات ملعب الثمامة مليئة بالجماهير خلال هذه الليلة من أجل متابعة مباراة هامة ومرتقبة تجمع بين منتخبين تمكنا من بلوغ نصف نهائي كأس العرب.

طريق قطر والجزائر إلى نصف النهائي

وكان المنتخب القطري قد تمكن من الوصول إلى نصف نهائي كأس العرب 2021 بعد أن تصدر المجموعة الأولى في دوري المجموعات، ثم واجه العنابي نظيره الأبيض الإماراتي في ربع نهائي كأس العرب 2021، وتمكن من الفوز عليه بخماسية نظيفة وسط حضور جماهيري كبير من قبل جماهير المنتخبين في مباراة خليجية خالصة في البطولة العربية، ليكون المنتخب القطري أحد المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة العربية.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الجزائري لم يك طريقه مفروشاً بالورود لبلوغ نصف نهائي كأس العرب 2021، فبدأ المنتخب الجزائري مشواره في بطولة كأس العرب 2021 من خلال المجموعة الرابعة، وتمكن من خلالها التأهل للدور ربع النهائي ليحل المنتخب الجزائري في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بأفضلية اللعب النظيف لصالح المنتخب المصري، ومن ثم يواجه محاربو الصحراء منتخب المغرب في ديربي مغاربي بطابع عربي، ويتمكن محاربو الصحراء من التأهل إلى نصف النهائي بعد مباراة أكثر من رائعة أمام المنتخب المغربي.

موعد مباراة قطر والجزائر

وقد حددت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021 يوم الأربعاء ليكون موعداً لإقامة مباراة قطر والجزائر على أرضية ملعب الثمامة في نصف نهائي كأس العرب 2021، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر

بدورها قامت إدارة قنوات الكأس القطرية بالاعلان عن معلقي مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021 أمسية الأربعاء، حيث سيقوم خليل البلوشي بالتعليق على أحداث المباراة من خلال القناة الصوتية الأولى عبر شاشة الكأس 1، فيما سيكون المعلق خالد الحدي معلقاً على أحداث مباراة الجزائر وقطر عبر القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى أن قناة bein SPORTS HD1 ستقوم عبر شاشتها بالنقل الحي والمباشر للمباراة عبر شاشتها.