نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل القادمة في الدوري الانجليزي والتشكيل || هل يتم إيقاف الدوري أسبوعين؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق الريدز عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد القادمة، في الدوري الانجليزي الممتاز ضمن مباريات الأسبوع أل 17 من عمر البريمرليج، حيث يستقبل ملعب أنفيلد اللقاء، تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت القطرية، يدخل أصحاب المباراة والملعب فريق ليفربول اللقاء بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لمواصلة مطاردة مانشستر سيتي متصدر الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي يحل في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، ويكمل المثلث الذهبي للترتيب فريق تشيلسي الانجليزي برصيد 36 نقطة، مما يؤكد قوة التنافس على الصدارة بين الفرسان الثلاث.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل القادمة

20.00 الثامنة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش

21.00 : التاسعة مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر

22.00 : العاشرة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا

23.00 : الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، لبنان، الأردن، العراق.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل

تنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت connect، وقناة بي إن english hd 1 وقناة بي إن سبورت بريميوم، ولم يتم تحديد معلق المباراة للآن وسنوافيكم به فور إعلان القنوات الناقلة.

ترتيب جدول البريمرليج

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 16 12 2 2 22 9:33 24 38 2 ليفربول 16 11 4 1 22 12:45 33 37 3 تشيلسي 16 11 3 2 22 11:38 27 36 4 وست هام يونايتد 16 8 4 4 22 19:28 9 28 5 مانشستر يونايتد 16 8 3 5 22 24:26 2 27 6 آرسنال 16 8 2 6 22 22:21 -1 26 7 توتنهام هوتسبير 14 8 1 5 24 17:16 -1 25 8 ليستر سيتي 16 6 4 6 22 27:27 0 22 9 وولفرهامبتون 16 6 3 7 22 14:12 -2 21 10 برينتفورد 16 5 5 6 22 22:21 -1 20 11 برايتون 15 4 8 3 23 16:14 -2 20 12 كريستال بالاس 16 4 7 5 22 22:22 0 19 13 أستون فيلا 16 6 1 9 22 25:21 -4 19 14 إيفرتون 16 5 3 8 22 28:20 -8 18 15 ليدز يونايتد 16 3 7 6 22 25:17 -8 16 16 ساوثهامتون 16 3 7 6 22 24:14 -10 16 17 واتفورد 16 4 1 11 22 31:21 -10 13 18 بيرنلي 15 1 8 6 23 21:14 -7 11 19 نيوكاسل يونايتد 16 1 7 8 22 34:17 -17 10 20 نورويتش سيتي 16 2 4 10 22 32:8 -24 10

مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني في الترتيب برصيد 37 نقطة، جمعهم من لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 11 وتعادل في 4 وهزم في مباراة، جل لاعبوه 45 هدف وسكنت شباكه 12 هدف، بينما منافسة فريق نيوكاسل يحتل المركز أل 19 قبل الأخير برصيد 10 نقاط، من لعب 16 مباراة فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 7 مباريات وهزم في 8 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدف وسكنت شباكه 34 هدف.

التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى ” اليسون”.

الدفاع “روبرتسون، ويليامز، فابينيو، أرنولد”.

الوسط ” جونز، ينالدوم، جوردان هندرسون”.

الهجوم ” محمد صلاح، ساديو ماني، فرمينيو”.

حكام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل