انت الان تتابع تفاصيل خبر الأهلي في مأزق قبل مواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي بسب كثرة الإصابات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يواصل النادي الأهلي المصري إستعداداته للمواجهة الحاسمة على لقب السوبر الإفريقي لكرة القدم تحت رعاية الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف والذي يقام في دولة قطر يوم الثاني والعشرين من ديسمبر 2021 في مباراة هامة ينتظرها عشاق الناديان الكبيران في مصر والمغرب.

تدريبات جادة بإستاد مختار التتش يوميا

يواصل تدريباته الجماعية اليومية على ملعب النادي الأهلي بالجزيرة بإنتظام جميع اللاعبين والمحترفين فيما عدا اللاعبين المنضمين لبطولة كأس العرب المقامة في الوقت الحالي بدولة قطر وتنتهي يوم 18 ديسمبر 2021، ويخشى المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من حالة الإجهاد الإصابات للاعبي النادي بعد إنتهاء منافسات البطولة.

ويملك المارد الأحمر 7 لاعبين بالمنتخب المصري ببطولة كأس العرب هم محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، وأكرم توفيق.

إصابات لاعبي الأهلي

سادت حالة من القلق على مدرب الفريق بيتسو موسيماني بعد كثرة إصابات اللاعبين بالفريق وهم الاعب أحمد عبدالقادر إصابة بسد بالعضلة الضامة، واللاعب صلاح محسن مزق في الظهر، واللاعب طاهر محمد طاهر كدمة قوية في قصبة الرجل، محمود متولي ألام في الضامة، بيرسي تاو، وع المنتخب بكاس العرب محمد الشناوي وحمدي فتحي شد في العضلة الخلفية، أيمن أشرف جذع في الرباط الداخلي للركبة.

الأهلي يهزم طلائع الجيش وديا 1/0

وفي مباراة ودية بين النادي الأهلى ونادي طلائع الجيش أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري إستعدادا لمباراة السوبر الإفريقي مع الرجاء البيضاوي المغربي، إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق أحرز هف النادي الأهلي اللاعب رامي ربيعة من صناعة اللاعب وليد سليمان.