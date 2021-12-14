موعد مباراة الهلال القادمة أمام النصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يترقب الملايين من مُحبي وعشاق كرة القدم السعودية مباراة الهلال القادمة أمام النصر حيث أنه زادت معدلات البحث بصورة كبيرة خلال الساعات الحالية عن موعد المباراة المؤجلة المرتقبة بين فريقي من أبرز الفرق في الدوري السعودي للمحترفين، فكلاً من الفريقين يسعى إلى الفوز بالمباراة واقتناص الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه بالدوري والفوز بالصدارة، ولهذا ينتظر الملايين من جمهور الفريقين بشغف كبير لمشاهدة هذه المباراة الهامة والتي سنوضح لكم كافة تفاصيلها خلال المقالة، ولا يخفى على أحد مدى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان بالإضافة إلى شعبية الدوري السعودي التي ازدادت في السنوات القليلة الماضية حتى أصبح من أقوى وأمتع الدوريات العربية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد مباراة الهلال والنصر والقنوات الناقلة للمباراة، فتابعونا.

موعد مباراة الهلال القادمة أمام النصر

يسألنا الكثير على موقعنا عن موعد مباراة الهلال والنصر، تلك المباراة الهامة التي تنتظرها الجماهير السعودية والعربية، وتنطلق المباراة يوم الخميس القادم الموافق 16 ديسمبر 2021م في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على استاد الملك فهد الدولى، ومن الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي يدخل هذه المباراة وهو حائز على 21 نقطة في الترتيب الرابع للجدول بينما يحتل نادي النصر السعودي المركز السابع في ترتيب الجدول برصيد 17 نقطة.

القنوات الناقلة للمباراة

تبث شبكة قنوات ssc الرياضية مباراة الهلال والنصر المرتقبة والمؤجلة في الأسبوع الثامن من الدوري السعودي، ونتمنى لكم مشاهدة مباراة ممتعة بين الفريقين، ومن الجدير بالذكر أن تاريخ المواجهات بين فريقي النصر والهلال منذ إنطلاق بطولة الدوري السعودي تصب في صالح نادي الهلال حيث أنه قد فاز في 12 مباراة أما نادي النصر فاز ب 7 مباريات وكان التعادل نصيب 5 مواجهات، ولهذا نتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 11 5 6 0 19 10:16 6 21 5 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 12 5 2 5 18 16:19 3 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

وأخيراً نرجو أن نكون وضحنا لكم بطاقة تفصيلية للمباراة المرتقبة بين الهلال والنصر، ومستعدين للإجابة على أي اسئلة أو تساؤلات لكم، فقط ضع سؤالك في خانة التعليقات وسوف نقوم بالرد عليه فوراً