موعد مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - اختتمت منافسات دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر بمباراة ديربي المغاربي الجزائر مع المغرب، ومصر مع الأردن، وفي يوم سابق تونس مع عمان، وقطر مع الإمارات، لتختتم منافسات هذا الدور بتأهل مصر وتونس في المباراة الأولى بنصف النهائي، وتأهل الجزائر في مواجهة قطر.

تأهل قطر بالفوز على الإمارات

في مفاجأة من العيار الثقيل ليس بسبب الفوز ولكن النتيجة الثقيلة، حيث تمكن المنتخب القطري من اكتساح المنتخب الإماراتي بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء سجلت جميعها بالشوط الأول، ليتمكن المنتخب القطري من حجز البطاقة الأولى في نصف النهائي في مقابلة صعبة مع المنتخب الجزائري.

تأهل الجزائر بالفوز على المغرب

في مباراة القمة بين منتخبي الجزائر والمغرب التي اكتملت بها الفرق المتأهلة لنصف النهائي، تمكن المنتخب الجزائري من إقصاء المنتخب المغربي من بطولة كأس العرب بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية، وبعد إنتهاء الوقت الأصلي بين المنتخبين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، تم الذهاب إلى وقت إضافي على شوطين، وينجح يوسف البلايلي من القدم للمنتخب الجزائري.

لكن تعادل المنتخب المغربي سريعا عن طريق نجم الأهلي المصري بدر بانون، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل 2/2، ويتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الجزائري في نهاية المطاف بنتيجة 5/3، ليجد نفسه في مواجهة صاحب الأرض المنتخب القطري.

موعد مباراة الجزائر مع قطر والقنوات الناقلة

البطولة: كأس العرب ( نصف النهائي )

الموعد: الأربعاء 15 – 10 – 2021

التوقيت: 9 مساءا بتوقيت القاهرة – 10 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1 و 2، قناة الكأس القطرية 1