نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” مباراة الهلال والنصر المؤجلة من الأسبوع 8// 2021/12/16 الهلال يفقد 4 نجوم دفعة واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب الملك فهد الدولي بالرياض كلاسيكو الكرة السعودية، مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين، اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن من عمر الدوري السعودي، اللقاء الذي تترقبه الجماهير العاشقة للفريقين الهلال فقد نقطتين في الجولة الماضية بتعادله مع الفيحاء، ويرغب اليوم في تعويضهم على حساب العالمي، بينما النصر السعودي يعيش فترة سيئة الآن، وكان قد خسر في أخر مبارياته أمام الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد، واليوم وتحت قيادة فنية جديدة يأمل في التعويض لمصالحة جماهيره الغاضبة، اللقاء سوف يذاع عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ولم يحدد حتى الآن معلق المباراة.

مباراة الهلال والنصر

يدخل الهلال المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 21 نقطة جمعهم من لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات، سجل لاعبوه 16 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف، بينما النصر السعودي يحتل المركز السابع قبل الكلاسيكو برصيد 17 نقطة من لعب 12 مباراة، حقق الانتصار في 5 مباريات وتعادل في 2 وتلقى الهزيمة القاسية في 5 مباريات، سجل مهاجموه 19 هدف وعليه 16 هدف.

توقيت مباراة الهلال ضد النصر

17.00 : الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي جرينتش.

18.00 : السادسة بتوقيت دول تونس، الجزائر، المغرب.

19.00 : الساعة السابعة بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، الأردن. سوريا.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 17 15:20 5 25 4 الهلال 11 5 6 0 19 10:16 6 21 5 الفيحاء 13 5 4 4 17 11:13 2 19 6 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 7 النصر 12 5 2 5 18 16:19 3 17 8 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 9 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 10 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 17 23:14 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 18 16:15 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 17 15:10 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

أرقام حول الديربي المنتظر بين الهلال والنصر

ديربي ديسمبر بتفوق بسيط للنصر حيث تقابل الفريقين 5 مرات، فاز النصر 2 والهلال فاز 1 وتعادل الفريقين في مباراة.

للعام الخامس على التوالي يدخل الهلال القمة مع النصر في الدور الأول بلا هزيمة في مسابقة الدوري.

المباراة الأولى التي يخوضها بيريرا نجم البرازيل المنضم حديثاً للهلال السعودي.

يوم الخميس جمع الفريقين في 7 مواجهات قبل لقاء الخميس القادم، حقق الهلال الفوز في 5 مواجهات، بينما فاز النصر في مباراة واحدة وتعادل الفريقين في مباراة.

أهم غيابات الهلال عن اللقاء

أعلن نادي الهلال السعودي على حسابه الرسمي على تويتر، عن غياب نجم الفريق ناصر الدوسري لمدة شهرين بداعي الإصابة، التي أعلن أنها عبارة عن “تمزق في العضلة الخلفية”، وكان نجم الفريق قد تعرض للإصابة في مباراة الهلال ضد الفيحاء الأخيرة في الدوري، كما يغيب محمد البريك بسبب أصابته بفيروس كورونا، محمد كانو بسبب حصوله على الكارت الأصفر الرابع، عبد الله عطيف يعاني من أصابة في الركبة،

موقع حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

يمكنك حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر عبر موقع الهلال الرسمي، أو من خلال الدخول على تطبيق مكاني السعودي لحجز تذاكر المباريات، ولم يتم حتى الآن تحديد عدد التذاكر وأسعارها.

بطاقة مباراة الهلال والنصر