نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار صعب.. موعد مباراة قطر والجزائر نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة قطر والجزائر ، تدخل بطولة كأس العرب 2021 مراحلها النهائية، وتحديدًا من الدور قبل النهائي، حيث يستضيف مساء الأربعاء القادم 2021/12/15 ملعب ستاد الثمامة في العاصمة القطرية الدوحة، مواجهة صعبة تجمع العنابي ومحاربو الصحراء، واللذين قدما مستويات رائعة في النسخة العاشرة من المونديال العربي والذي يأتي للمرة الأولى برعاية الـFiFa.

في الملخص التالي، نتناول أبرز وأهم التفاصيل حول موعد مباراة قطر والجزائر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة المنتخبين نحو المربع الذهبي في مونديال العرب 2021 ، علاوة على تاريخ مشاركاتهما في البطولة منذ تدشينها عام 1963.

مباراة قطر والجزائر

يقترب قطار واحدة من أقوى البطولات العربية لكرة القدم من نهايته، مع انطلاق ضربة البداية لمباريات الدور قبل النهائي ، مساء الأربعاء المقبل، بـ مباراة مصر وتونس .

يسعى منتخبا قطر والجزائر في مواجهة الأربعاء، إلى الخروج بأفضل صورة، إذ تمثل المواجهة اختبارًا صعبًا لكلا المنتخبين، الطامحين معًا للتتويج بأولى ألقابهما في كأس العرب.

نستعرض بداية ترتيب المنتخبات في دور المجموعات قبل ربع النهائي من بطولة كأس العرب:

منتخب قطر

مع أصحاب الأرض منتخب قطر لكرة القدم ، نبدأ تغطيتنا، والساعي لاستكمال مشواره الرائع في البطولة، أملًا في التتويج بلقب تاريخي أول.

انطلق رحلة العنابي في النسخة رقم 10 من كأس العرب، من دور المجموعات، حيث حقق إنجازًا رائعًا، بجانب المنتخب المغربي، باحتلاله صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وصافي (5) أهداف، فيما يتفوق أسود الأطلسي بفارق صافي (4) أهداف.

فازت قطر في الدور الأول على كل من البحرين (1-0) ثم عمان (2-1) وأخيرًا العراق (3-0).

وفي دور ربع النهائي، حقق بطل آسيا 2019 واحدة من أقوى مباريات البطولة، وصفت نتيجتها بـ«الفضيحة الكروية»، حيث فاز أصحاب الأرض على شقيقهم المنتخب الإماراتي، بخماسية نظيفة، في شوط واحد!.

على المستوى التاريخي، تدشن قطر مشاركتها الثالثة في كأس العرب ، حيث كان أكبر إنجازاتها الحصول على المركز الثاني في النسخة السابعة على أرضها، بعد الخسارة من السعودية (1-3).

منتخب الجزائر

على الدفة الأخرى من المواجهة، يدخل منتخب الجزائر لكرة القدم ، قمة الأربعاء، منتشيًا بفوز مثير في الديربي المغاربي، على جارتها المغرب، والتي تحيط بعلاقتهما سحابة مظلمة حاليًا.

المنتخب الجزائري يعد الوحيد بين منتخبات المربع الذهبي في كأس العرب ، الذي نجح في بلوغ هذا الدور، رغم احتلاله وصافة المجموعة الرابعة.

إذ حصل الخضر في المركز الثاني خلف المنتخب المصري، رغم تساوي النقاط (7 نقاط) وصافي الأهداف (6 أهداف)، غير أن قاعدة “اللعب النظيف”، منحت الأفضلية للفراعنة.

وفي الدور الأول، حقق بطل أفريقيا 2019 ، الفوز على السودان (4-0) ثم لبنان (2-0)، واختتمها بالتعادل الإيجابي مع مصر (1-1).

أما في دور الثمانية بالبطولة العربية، فقد عبرها محاربو الصحراء، بعد مباراة ماراثونية مع أسود الأطلسي، حُسمت بركلات المعاناة الترجيحية (3-2)، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2).

وشهد الديربي المغاربي تسجيل واحد من أجمل أهداف البطولة – بجانب هدف المصري أحمد رفعت في شباك السودان – عن طريق الجزائري يوسف بلايلي مهاجم نادي قطر.

هذا، ويخوض المنتخب الجزائري غمار كأس العرب للمرة الثالثة في تاريخه، ولا يمتلك أي إنجاز يُذكر.

موعد مباراة قطر والجزائر والقنوات الناقلة

تنطلق المواجهة الثانية في نصف نهائي كأس العرب ، مساء الأربعاء، في تمام الحادية عشر ( 11:00 م ) بتوقيت قطر، العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت مصر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت الجزائر، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة الجزائر وقطر ، فلم يُفصح اتحاد كرة القدم العربي عن الإدارة التحكيمية للمواجهة.

وكما المعتاد تقوم قنوات الكأس و بي إن سبورت القطرية بالبث الحي للمباراة، على قنواتها المفتوحة Alkass One HD و beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بجانب تطبيق beIN Sports Connect .

أما عن معلق مباراة قطر والجزائر ، فهو العُماني خليل البلوشي عبر قناة الكأس ، والبحريني خالد الحدي على الـ بي إن سبورت .

الخاتمة

استعرضنا معًا وبشكل ملخص وبالتفاصيل، موعد مباراة قطر والجزائر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى طريق الفريقين نحو نصف نهائي كأس العرب 2021 ، فضلًا عن تاريخ مشاركاتهما وإنجازاتهما في المونديال العربي.