تصدر مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 16

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولم تأتي المقابلات بجديد على مستوى المنافسة الثلاثية بين مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي في المراكز الأولي لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وحددت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي موعد انطلاق الجولة السابعة عشر يوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بهزيمة وولفرهامبتون

تمكن مانشستر سيتي من تصدر الدوري الإنجليزي بفوز صعب على وولفرهامتون بهدف نظيف أحرزه اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج من ركلة جزاء، وبهذا الفوز يواصل نادي مانشستر سيتي تصدره جدول الدوري الإنجليزي بالوصول للنقطة 38 في المركز الأول في جدول الترتيب، ويواجه المباراة القادمة نادي ليدز يونايتد.

ليفربول يواصل الضغط على مان سيتي بهزيمة أستون فيلا

حقق ليفربول فوزا صعبا على نادي أستون فيلا المكافح بهدف نظيف للنجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، ليقود ليفربول لفوز صعب وهام لمواصلة الضغط على نادي مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب، وبهذا الفوز يصل ليفربول للنقطة 37 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويواجه المباراة القادمة نادي نيوكاسل.

تشيلسي يستعيد توازنه بفوز صعب على ليدز يونايتد 3/2

تمكن نادي تشيلسي من الفوز على نادي ليدز يونايتد بصعوبة بالغة في المباراة التي أقيمت على ستامفورد بريدج، وبهذا الفوز يصل تشيلسي للنقطة 36 بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما كان في المركز الأول قبل الهزيمة المفاجئة خلال الجولة السابقة، ويواجه المباراة القادمة نادي إيفرتون.