الدوري الانجليزي: بسبب تفشي كورونا...تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وبرنتفورد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تأجيل مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه برنتفورد، اليوم الثلاثاء، بسبب تفشي الإصابات بكوفيد-19 في أولد ترافورد.
وأعلن يونايتد عن اكتشاف "عدد قليل" من الإصابات بالفيروس بين لاعبي وأفراد الطاقم بالفريق الأول يوم الأحد، وتم عزل التشكيلة التي سافرت لمواجهة نوريتش سيتي في الدوري، يوم السبت، عن المصابين بالعدوى.
وذكرت الرابطة في بيان: "جاء القرار بعد توصية من المستشارين الطبيين بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة الإصابات الحالية بكوفيد-19 داخل تشكيلة مانشستر يونايتد".
وأضافت: "توقفت أنشطة الفريق الأول اليوم بمقر تدريبات النادي، للمساعدة في السيطرة على تفشي الفيروس وتقليل مخاطر العدوى بين اللاعبين وأعضاء الطاقم".
وجرت مناقشات مع رابطة الدوري لتحديد إن كان من الآمن إقامة مباراة الثلاثاء، وتأجل سفر يونايتد إلى لندن لحين اتخاذ قرار.
وأعلنت الرابطة عن رقم قياسي بوجود 42 حالة إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأعضاء الأطقم بأندية الدوري في الأسبوع الماضي.
وتمثل 42 إصابة بالفيروس، بين أكثر من 3800 فرد، أكثر من مجموع الحالات في الأسابيع السبعة الأخيرة، وهذا رقم قياسي في الدوري الممتاز خلال أسبوع واحد.
وقالت في بيان: "عادت رابطة الدوري إلى إجراءات الطوارئ الخاصة بها وستزيد من وتيرة الاختبارات التي يخضع لها اللاعبون والأطقم المعاونة".
ورحب برنتفورد بقرار تأجيل اللقاء.
المصدر: وكالات
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