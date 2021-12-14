أبرز مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 14 – 12 -2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 14 – 12 -2021 الذي يتصدره نادي مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة في المركز الأول، المركز الثاني يأتي نادي ليفربول برصيد 37 نقطة، وفي المركز الثالث تشيلسي برصيد 36 نقطة.

المباراة الأولى: برينتفورد مع مانشستر يونايتد

يستضيف نادي برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي النادي العريق مانشستر يونايتد في مباراة صعبة على الفريقان لتحسين موقفهما بجدول الدوري الإنجليزي، ويقع نادى بينتفورد بالمركز 10 برصيد 20 نقطة، ومانشستر يونايتد برصيد 27 نقطة بالمركز الخامس.

موعد مباراة برنتفورد ومانشستر يونايتد

البطولة: الدوري الإنجليزي ( الجولة 17 )

توقيت المباراة: 9:30 مساءا بتوقيت مصر 10:30 بتوقيت السعودية

موعد المباراة: الثلاثاء 14 – 12 – 2021 م

ملعب المباراة: برينتفورد كومبونيتي ستاديوم

القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2 بريميوم

التعليق: حفيظ دراجي

المباراة الثانية: مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد

يسعى نادي مانشستر سيتي في التقدم أكثر في صدارة الدوري الإنجليزي في المباراة التي يستضيف فيها نادي ليدز يونايتد على ملعب الإتحاد، ويملك مان سيتي 38 نقطة بالمركز الأول في حين يأتي نادي ليدز يونايتد بالمركز الخامس برصيد 16 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر جدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد

البطولة: الدوري الإنجليزي ( الجولة 17 )

توقيت المباراة: 10 مساءا بتوقيت مصر 11 بتوقيت السعودية

موعد المباراة: الثلاثاء 14 – 12 – 2021 م

ملعب المباراة: الإتحاد

القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1 بريميوم

التعليق: علي محمد علي

المباراة الثالثة: نوريتش سيتي مع أستون فيلا

يسعى نادي نوريتش سيتي في تحقيق الفوز على نادي أستون فيلا في ظل الوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق وتذيل جدول الترتيب بـ 10 نقاط، على الجانب الآخر يسعى يأمل أستون فيلا في تعويض الخسارة السابقة أمام ليفربول ويملك في رصيده 19 نقطة بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب البطولة.

موعد مباراة نوريتش سيتي مع أستون فيلا