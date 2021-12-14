نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة عالمية بنكهة سعودية.. موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز كأس مارادونا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة برشلونة وبوكا جونيورز ، في إطار مبادرات التكريم المتوالية، لأحد أساطير كرة القدم الأرجنتينية بل والعالمية، وهو بالطبع الساحر دييغو أرماندو مارادونا ، والذي أبهر العالم في حقبة السبعينيات والثمانينات، وأواسط التسعينيات، وضمن فعاليات موسم الرياض، يستضيف مساء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية، مواجهة قوية، تجمع بطلي الأرجنتين وإسبانيا، فريقي بوكا جونيورز وبرشلونة، في كأس مارادونا 2021 ، وهما بالمناسبة من بين الفرق التي لعب لها الراحل مارادونا.

خلال السطور المقبلة، سنعرض مقتطفًا حول موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى كل ما تريد معرفته حول كأس مارادونا ، وسنعرج على تاريخ مواجهات برشلونة وبوكا جونيورز في مختلف المسابقات والبطولات.

مباراة برشلونة وبوكا جونيورز

مرة أخرى يلتقي بطلًا من القارة الأوروبية وآخر من أمريكا الجنوبية، هذه المرة ليست في المونديال العالمي أو حتى في كأس العالم للأندية ، وإنما في بطولة ودية، تحتضنها في نسختها الأولى بلد عربي، وهي المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن موسم الرياض 2021 .

تكتسب المباراة قيمة جماهيرية كبيرة، نظرًا للشعبية الجارفة التي تمتع بها الأسطورة الأرجنتينية، وما قدمه في ملاعب أوروبا والعالم، من إبداعات وإنجازات لا تُنسى.

ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة واسعة، سواءً داخل ملعب مرسول بارك ، أو حتى خارجه، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية للحدث التاريخي غير المسبوق.

ووفقًا لـ الهيئة العامة للترفيه في السعودية ، فيبدأ سعر تذكرة مباراة برشلونة وبوكا جونيوز من 65 ريالًا سعوديًا.

كأس مارادونا .. مكاسب مليونية للبارسا

في الذكرى الأولى لوفاة الراحل مارادونا، وفي إطار مبادرات التكريم المتعددة، والتي انطلقت من أكثر الأندية التي لعب لها الساحر الأرجنتيني، وبالطبع الحديث عن نادي نابولي الإيطالي.

حيث قام الفريق الإيطالي بتغيير اسمه ملعبه إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

واستكمالًا لمشاريع التكريم، تستضيف السعودية مساء اليوم، أولى نسخ كأس مارادونا 2021 ، والتي تجمع بين ناديي برشلونة وبوكا جونيورز.

وضمن موسم الرياض 2021 ، يُقام “اللقاء التاريخي” على حد وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وعبر حسابه على “تويتر”، غرد آل الشيخ قائلًا: «بطولة من مباراة وحدة .. ما تتكرر بالتاريخ بين برشلونة وبوكا جونيورز .. على كأس مارادونا الفعالية المصاحبة لـ موسم الرياض».

هذا، ويشارك نادي برشلونة الإسباني بقائمة تضم 28 لاعبًا، بينهم 11 لاعبًا من فريق الشباب بالنادي الكتالوني.

وشهدت قائمة البلوجرانا، غياب أسماء لامعة، على غرار الهولندي ممفيس ديباي، والإسباني أنسو فاتي، ومواطنيه جوردي ألبا وبيدري و سيرجي روبيرتو، بداعي الإصابة.

وعلى صعيد المكاسب التي سيجنيها برشلونة من المشاركة في كأس مارادونا ضمن موسم الرياض ، هو حصول على 3 ملايين يورو دفعة واحدة.

تقسم مكاسب البارسا على قسمين: 2 مليون يورو للنادي، مقابل مليون أخرى للاعبي الفريق.

وتشير وسائل إعلام، إلا أن المبلغ المقرر حصول برشلونة عليه، سيسهم في تجديد عقد كلًا من المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو ونجم الوسط الإسباني جافي.

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المرتقبة في كأس مارادونا 2021 ، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الثامنة ( 8:00 م) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت مصر، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت إسبانيا، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت جرينتش، الثانية ( 2:00 م ) بتوقيت الأرجنتين.

أما عن حكم مباراة برشلونة وبوكا جونيورز ، فلم يُعلن القائمين على تنظيم الفعالية المدرجة في إطار موسم الرياض 2021 عن القيادة التحكيمة للقاء.

من المتوقع أن تُنقل المباراة عبر منصة شاهد Vip بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، وكذلك القناة الرسمية لنادي برشلونة Barça TV .

وحول معلق مباراة برشلونة وبوكا جونيورز ، فوفق ما تداولته وسائل إعلام عربية سيكون المعلق الرياضي السعودي الشهير فهد العتيبي.

الخاتمة

تعرفنا بشكل موجز على كافة التفاصيل حول مباراة برشلونة وبوكا جونيورز والقنوات الناقلة ، إضافة إلى أبرز المعلومات حول بطولة كأس مارادونا 2021 ، وكذلك تاريخ لقاءات برشلونة وبوكا جونيورز في مختلف المسابقات.