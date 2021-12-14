أسفرت قرعة ملحق الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي والتي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن المواجهات التالية: إشبيلية - دينامو زغرب أتلانتا - أولمبياكوس لايبزيغ - ريال سوسيداد برشلونة - نابولي زينيت - ريال بيتيس بوروسيا دورتموند - رينجيرز شيريف - براغا بورتو - لاتسيو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.