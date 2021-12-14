تردد قناة بي ان سبورت التاسعة bein sport 9، وهي من أكبر شبكات القنوات الرياضية التلفزيونية انتشارًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تبث محتواها في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وكندا والولايات المتحدة والفلبين وهونغ كونغ والعديد من المزايا الأخرى.

تردد قناة بي ان سبورت التاسعة bein sport 9

القمر: النايل سات.

التردد: 12765 أو 11054 .

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3 .

قناة بي ان سبورت 9

تتمتع القناة بالعديد من المميزات والتي من أهمها أسباب نجاحها وانتشارها:

توفر القناة وسيلة ترفيهية شاملة ومتنوعة تحظى بقبول واسع لدى معظم مشاهدي القنوات التلفزيونية.

تبث القناة عدد كبير من المباريات والدوريات والبطولات الحصرية لمختلف الرياضات وخاصة كرة القدم، لما لها من أهمية لمحبي الأندية والفرق المختلفة.

حقوق البث الحصرية التي تملكها شبكة القناة تميزها عن باقي القنوات.

بالإضافة إلى توقيع العقود مع كبار المحللين الرياضيين والإعلاميين ومضيفي البرامج وغيرهم من المديرين والخبراء العاملين في مجال القنوات التلفزيونية الرياضية، تساعد الأموال الضخمة للقناة أيضًا على مواصلة تطوير وتحسين برامجها ومعداتها.

كما تعرض القناة العديد من المسابقات المهمة في السباقات المختلفة مثل الفورمولا 1 ومسابقات الدراجات وأهمها سباق فرنسا للدراجات، وبطولات الركبي العالمية المتعددة، والعديد من البطولات الأولمبية لسباقات المضمار، والسباحة، وكرة اليد المحلية والعالمية.

بالإضافة إلى عدد كبير من البرامج التحليلية، تتناول تحليل المباريات والبطولات المهمة، وتظهر تشكيل الأندية والفرق المشاركة، ونتائج التصفيات هي الأشياء التي يتوق عشاق الرياضيات لرؤيتها.

وهذا يضعها في مقدمة القنوات الرياضية، وتحاول توفير جمهور كبير في مختلف البلدات العربية، مما يزيد من البحث عن ترددات جديدة، لذلك، يتم توفيرها لتلبية الحاجة إلى قراءة المعلومات من ترددات القنوات التلفزيونية المختلفة، خاصة في حالة وجود عدد كبير من القنوات، بالإضافة إلى توفير رؤية أوضح، يمكن للتردد أيضًا يتم تحديثها لتجنب التداخل مع الإرسال.