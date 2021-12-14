رابط حجز اسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر عبر تطبيق مكاني “makani.com.sa” فى الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة رابط حجز اسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر نراجع التفاصيل في هذا المنشور كما نتحدث عن احتمالات حجز الهلال والنصر وهما من أبرز المباريات المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة الهلال والنصر مهمة للغاية

لمشجعي الكرة السعودية، ويقام الحدث في استاد الملك فهد الدولي.جدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي رفض بيع نادي.

النصر أكثر من 30٪ من المقاعد في سعة الملعب للمباراة القادمة،بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الهلال على 70 تذكرة مباراة لمشجعيه من أجل مباراة الفريق المقبلة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وأعلن الهلال عن أسعار تذاكر الاجتماع التي تتراوح من 40 إلى 120 ريالًا للأفراد والعائلات.



رابط اسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر

الجدير بالذكر أن تذاكر الهلال والنصر هي من بين أكثر التذاكر التي يبحث عنها مشجعو الفريقين في السعودية، بعد ثلاثة

عشر مباراة في الدوري، سيلعب الهلال مواجهته القادمة في الدوري السعودي، كما سيلعب مباراته المؤجلة أمام فريق النصر من الدور الثامن مساء الخميس.

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جدير بالذكر أنه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يحتل فريق الهلال السعودي حاليًا المرتبة الرابعة وخاض الهلال

11 مباراة فاز فيها بخمس وتعادل في ست مباريات ولم يستسلم بعد للهزيمة، وبرصيد 21 نقطة، يحتل فريق الهلال

السعودي المركز الرابع.

أما نادي النصر السعودي فقد حصل على المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي بإجمالي اثنتي عشرة نقطة وتنافس

فريق النصر السعودي في 12 مباراة فاز فيها بخمس وتعادل في اثنين وخسر خمسة أخرى.

تطبيق مكاني حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر makani.com.sa

يتيح لك موقع مكاني الآن حجز تذاكر الهلال والنصر القادمة في الدوري السعودي على الفور، كما يمكن شراء تذاكر مباراة الهلال والنصر عبر موقع نادي الهلال السعودي على “https://www.makani.com.sa/Pages/Home.aspx“.

موعد مباراة الهلال والنصر

وتقام مباراة الهلال والنصر المقررة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين والمؤجلة عام 2021 يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 موعدها 12-16-2021.

وستبدأ المباراة في الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت المحلي في المملكة العربية السعودية والكويت وقطر، وتقام مباراة الهلال والنصر الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر

الجدول التالي يوضح تكاليف تذكرة مباراة الهلال والنصر الوشيكة في الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين المؤجلة والتي كانت كالتالي: