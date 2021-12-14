كأس العرب (نصف النهائي) : نفاد تذاكر مباراة تونس ومصر

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" نفاد جميع التذاكر المخصصة للمباراة المنتظرة بين مصر وتونس ضمن الدور نصف النهائي من البطولة غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 على أرضية ملعب "974" الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج.

وحجز منتخب تونس "نسور قرطاج" مقعدا له في "المربع الذهبي" للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "المدينة التعليمية" بمدينة الريان القطرية.

بينما تأهل منتخب مصر "الفراعنة" إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا وصل منها 4 فرق للمربع الذهبي، هي منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر.

المصدر: وكالات