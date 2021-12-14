مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا ” مواعيد مباريات الذهاب والإياب بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة الدم، من خلال القرعة التي أقيمت ظهر الاثنين 13 ديسمبر بمدينة نيون السويسرية، والتي اسفرت عن مواجهات بهضا سهلة لبعض الفرق وصعبة لفرق آخرى.

أصعب المواجهات في دور الـ16

وفي هذا السياق تم الإعلان رسميا من قبل الإتحاد الاوروبي لكرة القدم عن المواعيد التي تقام من خلالها المباريات، وأهم المباريات الصعبة جاءت من خلال القرعة بين فرق باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي.

تحديد أيام الذهاب والإياب

وحدد الإتحاد الاوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات الذهاب لدور الـ16 أحد أيام 15و16 و22 و23 من شهر فبراير القادم، وعلى جانب آخر تقام مباريات الإياب أيام 8 و 9 و15 و16 من شهر مارس القادم.

أبرز مواعيد مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم