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انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا ” مواعيد مباريات الذهاب والإياب بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة الدم، من خلال القرعة التي أقيمت ظهر الاثنين 13 ديسمبر بمدينة نيون السويسرية، والتي اسفرت عن مواجهات بهضا سهلة لبعض الفرق وصعبة لفرق آخرى.
أصعب المواجهات في دور الـ16
وفي هذا السياق تم الإعلان رسميا من قبل الإتحاد الاوروبي لكرة القدم عن المواعيد التي تقام من خلالها المباريات، وأهم المباريات الصعبة جاءت من خلال القرعة بين فرق باريس سان جيرمان الفرنسي مع ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي.
تحديد أيام الذهاب والإياب
وحدد الإتحاد الاوروبي لكرة القدم مواعيد مباريات الذهاب لدور الـ16 أحد أيام 15و16 و22 و23 من شهر فبراير القادم، وعلى جانب آخر تقام مباريات الإياب أيام 8 و 9 و15 و16 من شهر مارس القادم.
أبرز مواعيد مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
|موعد المباريات
|موعد المباريات
|ملعب المباراة
|الطرف الأول
|الطرف الثاني
|15 فبراير
|10 مساءا
|حديقة الأمراء
|باريس سان جيرمان
|ريال مدريد
|15 فبراير
|10 مساءا
|خوسية الفادي
|سورتينج لشبونة
|مانشستر سيتي
|16 فبراير
|10 مساءا
|سان سيرو
|إنتر ميلان
|ليفربول
|16 فبراير
|10 مساءا
|ريد بول
|سالزبورج
|بايرن ميونخ
|22 فبراير
|10 مساءا
|لا سيراميكا
|فياريال
|يوفنتوس
|22 فبراير
|10 مساءا
|ستامفورد بريدج
|تشيلسي
|ليل
|23 فبراير
|10 مساءا
|واندا ميتروبوليتانو
|أتلتيكو مدريد
|مانشستر يونايتد
|23 فبراير
|10 مساءا
|دا لوز
|بنفيكا
|أياكس امستردام
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