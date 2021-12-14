نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وقطر في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة في نصف النهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الجمهور العربي موعد مباراة الجزائر وقطر في كأس العرب 2021 في نصف النهائي، حيث يلتقي كلا من قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب في مواجهة مرتقبة بين المنتخبين، حيث يسعى منتخب الجزائر إخراج قطر مستضيف البطولة، بينما يسعى منتخب قطر إثبات قوته على المستوى الأفريقي والأسيوي والتأهل إلى نهائي كأس العرب.

موعد مباراة الجزائر وقطر في كأس العرب

من المرتقب أن تقام مباراة الجزائر وقطر في كأس العرب في تمام:

العاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر

التاسعة مساء بتوقيت مصر وسوريا وليبيا

الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس

الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وقطر في نصف نهائي كأس العرب

من المرتقب أن تنقل قناة Bein sports HD مباراة الجزائر وقطر، كما تنقل قناة الكأس الأولى مباراة الجزائر وقطر بتعليق كلا من خليل البلوشي وخالد الحدي في مباراة سيتابعها العالم العربي بالكامل.

المدير الفني لقطر يتحدى الجزائر

كان المدير الفني الإسباني لمنتخب قطر، فيليكس سانشيز قد أكد أن مباراة قطر أمام الجزائر في نصف نهائي كأس العرب ستكون صعبة على الإطلاق، وأكد أن قطر ستواجه فريق كبير أدى مباريات رائعة وأبرزها أمام المغرب ومصر، وأكد أن قطر خاضت أربع مواجهات ولكنه يؤكد أن مواجهة الجزائر لها طابع خاص.

وأضاف المدير الفني لمنتخب قطر أن قطر تحاول التأهل إلى نهائي كأس العرب حيث أن الفريق ليس له هدف أخر سوى التأهل إلى نهائي كأس العرب، وأكد أن الفريق لا يشعر أي ضغط على الإطلاق وأضاف أن قطر تملك العديد من اللاعبين المحترفين وأكد أن قطر ستحاول جعل المباراة صعبة على الجزائر.

وأضاف أن قطر تواجه فريق من الفرق الإفريقية القوية وأن منتخب قطر سيحاول اللعب من الدقيقة الأولى لإثبات نفسه ومحاولة تحقيق الفوز على الجزائر في الوقت الأصلي للمواجهة.

توقعات نتيجة مباراة الجزائر وقطر

يتوقع أن تكون مباراة الجزائر وقطر صعبة على كلا الفريقين، إلا أن توقعات غالبية الجماهير تصب في صالح الجزائر صاحب الخبرة الإفريقية الأكبر وحامل لقب كأس الأمم الأفريقية والتي أقيمت قبل عامين في مصر ويملك العديد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية.