تشكيل مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021 المتوقع وموعد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة يستعد منتخب قطر لمواجهة منتخب الجزائر في نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد تأهل المنتخبين للمربع الذهبي في البطولة العربية المقامة في قطر لهذه النسخة، ما جعلنا ننشر تشكيل مباراة قطر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب 2021 المتوقع وموعد مباراة الجزائر وقطر والقنوات الناقلة للمباراة، حيث لتقي المنتخب القطري مع نظيره الجزائري في مباراة قوية ضمن منافسات نصف نهائي كأس العرب 2021 , المقامة في دولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر الجاري .

موعد مباراة قطر والجزائر

ويحل موعد مباراة قطر والجزائر، يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري ، ضمن منافسات نصف النهائي لكأس العرب 2021.

وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب بينما تكن التاسعة مساءآ بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان.

وتنطلق مباراة الجزائر وقطر في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الدوحة وسوريا والبحرين والكويت واليمن والأردن وفلسطين ولبنان والسعودية ، وفي الحادية عشرة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان ، وذلك علي ستاد ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذلك بفضل ركلات الجزاء الترجيحية ، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

التشكيل مباراة قطر والجزائر المتوقع

أولآ تشكيل منتخب قطر ضد الجزائر

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي- بوعلام خوخي- عبد الكريم حسن- إسماعيل محمد.

الوسط: همام الأمين – عبد العزيز حاتم – كريم بوضيف – حسن الهيدوس.

الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي.

تشكيل منتخب الجزائر ضد قطر

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، محمد الأمين توقاي، عبدالقادر بدران.

الوسط: حسام مريزيق، سفيان بن دبكة، طيب مزياني.

الهجوم: ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والجزائر

يتم نقل مباريات كأس العرب 2021 ، المقامة بدولة قطر بداية من 30 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر ، عبر قنوات بي إن سبورت المفتوحة بشكل مجاني لجميع المشاهدين ، والقناة الناقلة لمباراة قطر والجزائر هي beIN SPORTS HD 1.

وصعد منتخب قطر إلي الدور نصف النهائي بعد تحقيق الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة قوية 5_0 , في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة ، بملعب ستاد “البيت” في مدينة الخور القطرية .