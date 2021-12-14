رابط حجز تذاكر السوبر الأفريقي 2021 حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء ، في الساعات الأخيرة قد ازدادت أعداد البحث بشكل ملحوظ عن تذاكر مباراة السوبر الأفريقي ، خاصة مع أقتراب مباراة الأهلي والرجاء علي السوبر الأمريكي ، من المعروف أن المباراة من المقرر أن تقام يوم الأربعاء الموافق يوم الثاني والعشرون من شهر ديسمبر ، لذلك بادر كل الجماهير العاشقين لمباراة كرة القدم بالبحث عن موقع ورابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء ، المباراة المترقبة من قبل كل محبي رياضة كرة القدم ، لذلك من خلال الأسطر القادمة في المقال الأتي نعرض لكم كافة التفاصيل بشأن موقع حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء

مباراة الأهلي والرجاء

سوف تكون مباراة الأهلي والرجاء المغربي يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 في ملعب أحمد بن علي في الريان غرب العاصمة القطرية الدوحة ، ومن المقرر أن تقام في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، يمكنك متابعة المباراة من المنزل ، حيث تمتلك قناة بي أن سبورت حقوق إذاعة المباراة الأفريقية ، وبالتأكيد مباراة الأهلي والرجاء ، وفي حال لم تستطع المشاهدة يمكنك متابعة العرض المباشر الذي يعرضه موقع جول ، ينطلق العرض قبل الصفارة بنصف ساعة تقريبا

رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء 2021

يمكنك حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء عن طريق أتباع الخطوات البسيطة ، كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء كما يلي :

قم بالدخول علي الرابط الرسمي لحجز التذاكر

ثم أنقر علي أيقونة الدخول

قم بإنشاء حساب جديد ، وفي حال كنت تملك حساب بالفعل قم بتسجيل الدخول

أكتب جميع البيانات كاملة بشكل صحيح وفي المكان المخصص ثم قم بالضغط علي كلمة دخول

ثم حدد نوع التذكرة والفئة ومكان الجلوس الذي ترغب به

وفي النهاية أكد الحجز وقم بالدفع إلكترونيا عن طريق الطرق المتاحة

شروط الحصول علي تذكرة مباراة الأهلي والرجاء