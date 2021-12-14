نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد تونس في نصف نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص العديد من جماهير الكرة العربية على متابعة مباراة مصر ضد تونس في نصف نهائي كأس العرب، حيث يستعد المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش من أجل خوض مباراة قوية وحاسمة أمام المنتخب التونسي في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة، حيث يسعى منتخب الفراعنة لحصد اللقب هذا العام، وخاصة أنه يُشارك بالفريق الأول لكرة القدم وسط متابعة جماهيرية كبيرة في العديد من الدول العربية نظراً لشعبية المنتخبان الجارفة في الكثير من الدول العربية.

موعد مباراة مصر ضد تونس في نصف نهائي كأس العرب

حيث أنه من المقرر أن تنطلق مباراة مصر وتونس خلال الساعات القادمة، وبالتحديد مساء الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية والدولة القطرية، حيث أنه من المقرر إقامة اللقاء 974 بالدوحة وسط حضور جماهيري كبير، وكانت قناة أون تايم سبورتس المصرية قد أعلنت عن نقلها لتلك المباراة الهامة.

وتعتبر مباراة مصر ضد تونس في نصف نهائي كأس العرب من المباريات القوية التي تتسم بالندية بين المنتخبين من قدم الزمان، حيث تشتد المنافسة بين الفريقين من عقود طويلة، ولكن المنافسة تكون وسط أخوة عربية، وذلك مثلما حدث بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، حيث أنه على الرغم من فوز المنتخب الجزائري بضربات الجزاء إلا أن الود والمحبة قد ظهرت بين اللاعبين.

المباراة مصر وتونس البطولة كأس العرب الموعد والتوقيت الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة الملعب 974 الدوحة القنوات الناقلة بي إن سبورت، الكأس القطري، قناة أون تايم سبورتس

وكان المنتخب المصري قد حقق عدد من الانتصارات في تلك البطولة، حيث نجح في الفوز على المنتخب اللبناني بهدف وحيد دون رد، ثم فاز على المنتخب السوداني بخمسة أهداف نظيفة، وتعادل مع منتخب الجزائر وتصدر المجموعة بسبب العب النظيف، وتمكن في النهاية من الفوز الرائع على منتخب الأردن الشقيق بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

تذاع مباراة منتخب مصر ضد تونس غداً الأربعاء الموافق 15 من ديسمبر الجاري 2021 على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، كما تنقل المباراة مجموعة قنوات الكأس، كما حرصت مجموعة قنوات أون سبورتس المصرية على نقل اللقاء على الهواء مباشرة.