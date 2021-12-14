نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وتونس القادمة والقنوات الناقلة في كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر جمهور الكرة في مصر وتونس موعد مباراة مصر وتونس والتي تقام في نصف نهائي كأس العرب في مواجهة نصف نهائي كأس العرب والمقامة في قطر 2021، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى حسم التأهل إلى المباراة النهائية في كأس العرب خاصة وأن مصر تملك العديد من الفرص من أجل التأهل إلى نهائي كأس العرب، وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على الأردن في مباراة ربع النهائي ونجح في التفوق على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

من المرتقب أن تقام مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب في تمام:

الخامسة مساء بتوقيت مصر

السادسة مساء بتوقيت السعودية

الرابعة مساء بتوقيت تونس والجزائر

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

من المرتقب أن تذاع مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب عبر قناة Bein sports HD1 في مواجهة مرتقبة بين الفريقين، كما تنقل قناة الكأس مباراة مصر وتونس والتي يتوقع أن تشهد متابعة قوية من جانب جماهير الكرة المصرية والعربية لمعرفة الطرف الأول من نهائي كأس العرب وهي البطولة التي تشهد نجاحا منقطع النظير.

تصريحات كيروش قبل مواجهة تونس

كان المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش قد أكد أن مواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب ستكون صعبة على الفريقين، وأكد أنه سعيد بالوصول إلى تلك المرحلة من البطولة وأكد أنه يامل في تقديم عرض جيد لكل محبي الكرة العربية.

وأضاف أنه سيسعى إلى تقديم أداء قوي أمام تونس مؤكدا أن الهدف من المشاركة في كأس العرب هو منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين من أجل التحضير إلى المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم وكذلك للإستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد أن اللاعبين المصابين من المنتظر عودتهم للفريق مؤكدا أنه ينتظر التقرير الطبي حول حالة اللاعبين وهم محمد الشناوي وحمدي فتحي مؤكدا أن صحة اللاعبين هي الأساس في المقام الأول.

وأكد كيروش أنه سيبذل الكثير من الجهد أمام تونس من أجل التأهل لنهائي كأس العرب وأكد أن الفريق التونسي سيعيش أوقات صعبة على حد تعبيره في مواجهة مصر وتونس، وحول نتيجة مباراة مصر وتونس فنتوقع أن تكون النتيجة مغايرة للواقع بشكل كبير خاصة وأن المنتخب المصري سيحاول فرض أسلوب اللعب من البداية، يبنما سيحاول منتخب تونس إستغلال الكرات الثابتة ومحاولة الفوز بالمباراة بشكل كبير، يذكر أن جوائز بطولة كأس العرب تتجاوز خمسة ملايين دولار، وسنتابع معكم الأربعاء نتيجة مباراة مصر وتونس بشكل مستمر.