الزمالك يتعادل مع الرائد السعودي وديا 2/2 استعدادا لإستئناف الدوري المصري

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محمد سياف - ابو ظبي - في مباراة ودية استعداد لانطلاق مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم تعادل نادي الزمالك أمام نادي الرائد السعودي بهدفين في كل شبكة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر بملعب النادي، جدير بالذكر أن النادي السعودي أقام معسكر في القاهرة استعداد لإستئناف منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

أهداف المباراة الودية

ونجح نادي الزمالك في التقدم بهدف مبكر عن طريق اللاعب عمر السعيد للزمالك بعد مرور 12 دقيقة من عمر المباراة، بعد متابعة جيدة لتسديدة عبد الله جمعة العائدة من حارس الرائد، فيما سجّل لنادي الرائد اللاعب البرتغالي إيدير لوبيز في الدقيقتين 13 و 55 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل يوسف أوباما برأسية رائعة في الدقيقة 87 بعرضية من محمد عبد الشافي.

تشكيل نادي الزمالك خلال مباراة الرائد الودية

وبدأ المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم إمام.

خط الوسط المدافع: محمد أشرف روقا، إمام عاشور .

خط الوسط المهاجم: عبد الله جمعة، رزاق سيسيه، يوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد .

الزمالك يقوم بإجراء تغييرات بين اللاعبين

وقام كارتيرون بإشراك محمد أبو جبل في حراسة المرمي مع بداية الشوط الثاني، والذي أعقبه دخول إسلام جابر على حساب رزاق سيسيه في الدقيقة 75، ودفع كارتيرون في الدقيقة 80 تغيرين بدخول حسام أشرف ويوسف أسامة نبيه على حساب محمد أشرف روقا وعبد الله جمعة.

الزمالك يستعد للمقاولون العرب بالدوري المصري

وفي سياق متصل يواصل الفارس الأبيض إستعدادته الجادة لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر معقل نادي المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، يذكر أن خاض الفريق مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز وفاز بخماسية نظيفة، والترسانة وفاز بهدف دون رد.