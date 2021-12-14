نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنَا” تذاكر الهلال والنصر.. تفاصيل أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة في الدوري السعودي ورابط الحجز وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة المؤجلة من الجولة الثامنة في الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. نستعرض معكم تفاصيلها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. إضافة إلى ذلك نتناول أيضًا إمكانية حجز الهلال والنصر والتي تعد من أبرز المباريات القادمة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتحمل مباراة الهلال ضد النصر أهمية كبيرة لدى جماهير المملكة العربية السعودية. والتي ستقام على ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الهلال السعودي رفض منح نادي النصر أكثر من 30% من تذاكر المباراة القادمة في سعة مدرجات الملعب. بالإضافة إلى منح الهلال 70 من تذاكر المباراة لجماهيره في اللقاء القادم بالجولة الثامنة من الدوري السعودي. حيث كشف نادي الهلال عن أسعار تذاكر اللقاء والتي تتراوح من 40 لـ 120 ريال للأفراد والعوائل.

تذاكر الهلال والنصر

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر الهلال والنصر يعتبر من أبرز ما يبحث عن جماهير ومشجعي الفريقين في المملكة العربية السعودية. حيث تقام مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي بعد لعب ثلاث عشر مباراة في الدوري. وسيخوض لقائه المؤجل أمام فريق النصر من الجولة الثامنة مساء يوم الخميس القادم. وتحمل مباراة الديربي بين الهلال والنصر أهمية كبيرة لدى عشاق الكرة في المملكة العربية السعودية. مما يزداد الأمر للبحث عن تذاكر المباراة بين الجماهير من أجل تشجيع الفريق المفضل داخل المدرجات.

تذاكر الهلال

قبل التعرف على تفاصيل تذاكر الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين. نشير إلى أن فريق الهلال السعودي يأتي حاليًا في المركز الرابع من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. حيث لعب الهلال 11 مباراة وحقق خلالهم الفوز في خمسة مباريات وتعادل في ستة مباريات أخرى. ولم يتجرع الهزيمة حتى الآن. ويأتي فريق الهلال السعودي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يأتي فريق النصر السعودي في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي. وذلك برصيد إثنى عشر نقطة. حيث لعب فريق النصر السعودي 12 مباراة وحقق خلالهم الفوز في خمسة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر خمسة مباريات أخرى.

تذاكر الهلال والنصر عبر منصة مكاني

الآن يمكنكم حجز تذاكر الهلال والنصر القادمة في الدوري السعودي من خلال منصة مكاني بشكل إلكتروني. إضافة إلى ذلك فإن تذاكر مباراة الهلال والنصر متاحة أيضًا من خلال موقع نادي الهلال السعودي عبر الرابط “https://www.makani.com.sa/Pages/Home.aspx“. إضافة إلى ذلك يمكنكم حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر أيضًا من خلال تطبيق توكلنا. عن ططريق دفع ثمن تذكرة المباراة بشكل إلكتروني من خلال الموقع وتحميلها من خلال التطبيق.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة

ننشر لكم في الجدول التالي أسعار تذاكر مباراة الهلال والنصر القادمة في الجولة الثامنة المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار تذاكر الهلال والنصر القادمة الفئة سعر التذكرة L 1 الهلال أفراد 120 ريال سعودي L 4 الهلال أفراد 120 ريال سعودي H 1 الهلال أفراد 100 ريال سعودي H 2 الهلال أفراد 120 ريال سعودي H 3 الهلال أفراد 120 ريال سعودي H 4 الهلال أفراد 100 ريال سعودي NE الهلال أفراد 50 ريال سعودي SE النصر أفراد 50 ريال سعودي SW النصر عائلات 40 ريال سعودي D النصر أفراد 40 ريال سعودي C الهلال أفراد 40 ريال سعودي FAMILY F عائلات الهلال 40 ريال سعودي FAMILY NW عائلات الهلال 50 ريال سعودي

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

سيكون موعد مباراة الهلال والنصر القادمة في الجولة الثامنة والمؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين 2021. مساء يوم الخميس القادم الموافق 16-12-2021. حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والكويت وقطر. فيما يكون موعد مباراة الهلال والنصر بتوقيت مصر في تمام الساعة السادسة 6:00 مساءً. ويكون موعد المباراة بتوقيت الامارات في تمام الساعة الثامنة 8:00 مساءً.

تفاصيل مباراة الهلال والنصر

المباراة مباراة الهلال والنصر البطولة الجولة الثامنة “المؤجلة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 – 2022 الموعد والتوقيت يوم الخميس الموافق 16-12-2021 .. في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية – وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر – وفي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الامارات الملعب ستاد الملك فهد الدولي القنوات الناقلة شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية المجانية

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

جدير بالذكر أن مباراة الهلال والنصر القادمة سيتم بثها من خلال شبكة قنوات SSC السعودية الرياضية. والتي تنقل مباريات الدوري السعودي هذا الموسم بشكل مجاني دون تشفير. حيث سيتم بث مباراة الهلال ضد النصر تحديدًا على قناة ssc1. وفيما يلي تردد القناة الناقلة.

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة الهلال والنصر

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد قناة SSC الرياضية على قمر عرب سات