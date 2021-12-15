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انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر فى مواجهة ساخنة مع تونس في نصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - اقتربت منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم من الانتهاء بعد وجبة شيقة للجماهير العربية في كل مكان على مدار أسبوعين وتنتهي البطولة يوم السبت 18 ديسمبر 2021، ونحن الآن قد وصلنا لنصف نهائي البطولة الطرف الأول في المباراة المنتخب المصري مع نظيره التونسي في مباراة ديربي شمال أفريقيا، والمباراة الثانية بين الجزائر وقطر منظمة البطولة.
مصر في مواجهه ثقيلة مع تونس
يلتقي منتخبي تونس ومصر في إطار بطولة كأس العرب لكرة القدم ضمن مباريات نصف النهائي بعد مشوار حافل للفريقين طوال أحداث البطولة بعد تخطي دور المجموعة بعد احتلال قمة المجموعة الرابعة بالفوز على لبنان والسودان، والتعادل الإيجابي مع المنتخب الجزائري، ووصل لدور نصف النهائي بعد الفوز علي الأردن.
وعلى الجانب الآخر المنتخب التونسي بدأ البطولة بفوز كاسح على موريتانيا 5/1، وتعرض لهزيمة مفاجئة على يد المنتخب السوري بهدفين نظيفين، وفي المباراة الختامية للمجموعة الثانية حقق فوزا صعب على الإمارات بهدف نظيف، وفي مباراة ثمن النهائي حقق فوزا صعبا على منتخب عمان المكافح بهدفين لهدف.
موعد مباراة مصر مع تونس بنصف نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم
- البطولة: كأس العرب ( نصف النهائي )
- توقيت المباراة: 5 مساءً بتوقيت مصر 6 مساءً بتوقيت السعودية
- موعد المباراة: الأربعاء 15 – 12 – 2021 م
- ملعب المباراة: استاد 974
- القناة الناقلة: بي إن سبورت HD 2,1 + قناة الكاس القطرية 1 + أون تايم سبورت 1
- التعليق: حفيظ دراجي + أحمد الطيب
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